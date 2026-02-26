Producătorul auto chinez BYD a lansat în România modelul ATTO 2 DM-i, un SUV compact cu sistem de propulsie plug-in hybrid, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Evenimentul de lansare are loc între 26 și 28 februarie, simultan în 11 orașe din țară, iar modelul este deja disponibil pentru comandă, cu livrări estimate din luna martie.

SUV-ul chinez va rivaliza cu modele precum Kia Niro PHEV, Lexus NX 450h+ și Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV.

Autonomie de până la 1.000 km

ATTO 2 DM-i utilizează tehnologia hibridă DM-i a producătorului, în care propulsia electrică este dominantă, iar motorul termic intervine atunci când nivelul bateriei scade sau este nevoie de putere suplimentară. Potrivit datelor WLTP, autonomia combinată poate ajunge la 1.000 km, iar consumul mediu ponderat este de 1,8 l/100 km.

Modelul poate rula exclusiv electric până la 90 km, suficient pentru deplasările zilnice în mediul urban, conform producătorului.

SUV-ul este oferit în două versiuni:

Active — baterie de 7,8 kWh, 166 CP, autonomie combinată de până la 930 km și aproximativ 40 km autonomie electrică

— baterie de 7,8 kWh, 166 CP, autonomie combinată de până la 930 km și aproximativ 40 km autonomie electrică Boost — baterie de 18 kWh, 212 CP, autonomie combinată de până la 1.000 km, autonomie electrică de până la 90 km și accelerație 0–100 km/h în 7,5 secunde

Dimensiuni și echipamente

Vehiculul are 4,33 metri lungime, 1,83 metri lățime și 1,68 metri înălțime, cu un ampatament de 2,62 metri. Exteriorul include faruri LED și o bandă luminoasă pe toată lățimea părții din spate.

Interiorul este echipat cu un instrumentar digital de 8,8 inci și un ecran central tactil de 12,8 inci, precum și un sistem de control vocal activat prin comanda „Hi BYD”. Portbagajul oferă 425 litri, extensibili la 1.335 litri prin rabatarea scaunelor din spate.

Versiunea Boost include suplimentar plafon panoramic, scaune față încălzite și reglabile electric, cameră video 360°, încărcare wireless pentru telefon de 50 W și funcția Vehicle-to-Load, care permite alimentarea unor dispozitive externe.

Sisteme de siguranță

Echiparea standard include sisteme de asistență precum:

frânare automată de urgență

pilot automat adaptiv

asistență pentru menținerea benzii

monitorizarea unghiului mort

sistem de monitorizare a atenției șoferului

Preț și garanție

Prețul de pornire pentru versiunea Active este de 25.600 euro (TVA inclus). Modelul beneficiază de o garanție de 6 ani, iar bateria și sistemul de propulsie au o garanție de 8 ani sau 250.000 km.