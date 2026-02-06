Dacia Bigster, 100.000 de exemplare produse într-un an: succes comercial pentru SUV-ul fabricat la Mioveni

La doar un an de la începerea producției modelului, Dacia sărbătorește atingerea pragului de 100.000 de exemplare Bigster construite la uzina de la Mioveni din România.

Afirmându-se rapid ca una dintre poveștile de succes ale pieței, Bigster a devenit până în a doua jumătate a anului 2025 cel mai bine vândut C-SUV din Europa în rândul clienților privați.

Chiar înainte de începerea livrărilor către clienții din toată Europa, Bigster primise peste 13.000 de comenzi, semn că viitorii cumpărători așteptau de la brand un SUV mai mare, potrivit pentru familii, care să combine spiritul aventurii în aer liber cu valoarea autentică.

Puternica lansarea comercială a modelului Bigster a fost însoțită și de recunoașterea din partea experților din industrie, care i-au acordat o serie de premii, cel mai recent primit fiind “Car of the Year 2026”, care i-au consolidat poziția de campion incontestabil din punct de vedere raport calitate-preț.

Traducere: Cătălina Păunel/RADOR RADIO ROMÂNIA/cpaunel/fmatei