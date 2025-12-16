Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar a administratorului mai multor firme de transport alternativ, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 21 de milioane de lei, relatează G4Media.ro.

Potrivit DNA, începând cu data de 16 decembrie 2025, M.C.D., administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale din domeniul ride-sharing, este cercetat pentru comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. Măsura controlului judiciar a fost dispusă pentru o perioadă de 60 de zile. Surse judiciare citate de G4Media indică faptul că este vorba despre Dănuț Ciprian Mârza.

În același dosar, procurorii continuă urmărirea penală față de alți trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor societăți comerciale, acuzați de săvârșirea acelorași infracțiuni.

Ancheta arată că, în perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, inculpatul, împreună cu alți suspecți, ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata „la negru” a salariilor către șoferi colaboratori, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Operațiunile respective nu ar fi fost evidențiate în contabilitatea firmelor și nu ar fi fost declarate autorităților fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 21.190.655 de lei, sumă care reprezintă impozite și contribuții salariale cu reținere la sursă, inclusiv contribuția asigurătorie pentru muncă.

Conform DNA, în perioada vizată ar fi fost înființate nouă societăți de transport alternativ care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi activi pe platformele de ride-sharing. Doar o parte dintre aceștia ar fi avut forme legale de angajare. Într-un exemplu prezentat de anchetatori, una dintre firme avea peste 1.000 de șoferi înregistrați pe platforme, dar figura oficial cu mai puțin de 200 de angajați.

Pe durata controlului judiciar, inculpatul are obligația de a se prezenta la solicitările organelor de urmărire penală, de a nu părăsi teritoriul României fără aprobarea procurorilor, de a nu lua legătura cu persoanele indicate în ordonanță și de a nu deține sau folosi arme. DNA avertizează că nerespectarea obligațiilor poate duce la înlocuirea măsurii cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

Inculpatului și suspecților le-au fost aduse la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.