Hyundai va produce în continuare mașini cu motoare convenționale / Brandul intenționează să mizeze pe flote și mașini mici

Daniel Simion
16 septembrie 2025
Sursa foto: Hyundai
Producătorul sud-coreean de automobile Hyundai anunță că va continua să lanseze mașini noi pentru toate tipurile de propulsie și pentru toate piețele, a confirmat Xavier Martinet, directorul său executiv pentru Europa, potrivit publicației Autocar. Acesta a mai spus că există „un potențial uriaș neexploatat” de Hyundai în Europa.

Modelele i20 și Bayon au în lucru versiuni noi

Domeniile specifice de îmbunătățire pe care Hyundai trebuie să le „exploateze” includ performanța în vânzările de flote, care rămân în urma vânzărilor private, și o mai mare penetrare a segmentului B, din care fac parte modele precum Hyundai i20. Că tot vorbeam de acesta, sud-coreenii pregătesc o versiune puternic revizuită atât pentru modelul compact, cât și pentru crossover-ul de dimensiuni mici Bayon, cu scopul creșterii vânzărilor europene.

„Segmentul B are un volum enorm în Europa și vom lansa trei produse noi. Există în mod clar o oportunitate de a câștiga cote de piață și de a cuceri noi clienți”, spune Xavier Martinet, directorul executiv al Hyundai Europa.

Martinet a mai afirmat că, deși Hyundai va fi „singura marcă din Europa care va avea o gamă completă de vehicule electrice în toate segmentele”, odată ce Concept Three va intra în producție anul viitor, compania trebuie să investească în continuare în mașini hibride și cu motor cu combustie internă, din cauza adoptării mai lente decât se aștepta a vehiculelor electrice în Europa. El a declarat că noile i20 și Bayon vor avea și motorizări hibirde, deoarece „aceasta este ceea ce caută clineții”.

Sursa foto: Hyundai

Hyundai, investiții semnificative în design

Punerea la dispoziție de motorizări hibride este importantă pentru Hyundai, întrucât evoluția cifrelor de vânzări pentru mașinile electrice este „mai mult determinată de reglementări decât de clienți”.

„Dacă clienții doresc un vehicul electric, vor găsi tot ce își doresc în gama Hyundai. Dar dacă tranziția către vehiculele electrice nu se produce atât de repede pe cât ne-am gândit cu toții, trebuie să fim capabili să oferim ceea ce doresc clienții pe piața non-EV”, declară Xavier Martinet, directorul executiv Hyundai Europa.

În termeni mai generali, Martinet a spus că Hyundai va continua să investească masiv în design și să împingă limitele designului mașinilor sale, deoarece designul este una dintre cele mai bune modalități de a „te diferenția în mod pozitiv”.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

