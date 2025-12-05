CATL estimează că fabrica de baterii din Ungaria va intra în producția de serie în primăvara anului viitor

Producătorul chinez de baterii CATL intenționează să înceapă producția de serie la noua sa fabrică din Debrecen în martie sau aprilie 2026, potrivit unei declarații făcute de Matt Shen, directorul operațiunilor europene, citat de Electrive.

Calendarul depinde însă de finalizarea tuturor autorizațiilor necesare.

Shen a precizat că uzina a început deja, în 2024, asamblarea modulelor pentru vehicule electrice. Până acum, au fost fabricate aproximativ 30.000 de module, însă acestea folosesc celule de baterii provenite din alte unități CATL. Producția locală de celule nu este încă funcțională, dar se află în etapa finală de pregătire.

Instalarea liniilor tehnologice continuă, iar compania pregătește creșterea forței de muncă de la 1.000 la 1.500 de angajați în primul trimestru al anului viitor, pentru a susține tranziția la producția la scară industrială.

În Debrecen, CATL va fabrica o baterie destinată pieței europene, cu o autonomie estimată de peste 750 de kilometri. Deși producătorul nu a menționat clienții care vor utiliza aceste celule, Mercedes-Benz a fost indicat drept partener major încă din momentul anunțării proiectului în 2022. Noua gamă electrică a constructorului german — inclusiv modelul CLA și viitorul GLB electric — se înscrie în această zonă de autonomie.

Procesul de obținere a autorizației de mediu este încă în desfășurare. CATL a depus în acest an a treia versiune a documentației, care include reduceri ale emisiilor totale cu 43% și scăderi de o treime la consumul de energie și apă potabilă, potrivit lui Balázs Szilágyi, responsabil de comunicare pentru CATL Ungaria.

Fabrica nu este încă racordată la rețeaua locală de apă, însă conexiunea ar trebui finalizată în primăvară. Până atunci, producția folosește un amestec de apă de ploaie și apă din râul Tisza, care va fi ulterior înlocuit cu o combinație de apă de suprafață și apă uzată tratată.