Volkswgen vrea să readucă pe piață modelul Touareg ca variantă electrică / ID.Touareg ar fi primul model pe noua platformă SSP

Cu toate că, în urmă cu câteva săptămâni, Volkswagen a anunțat intenția de a renunța la SUV-ul Touareg anul viitor, modelul ar putea reveni pe piață în curând ca vehicul electric. Publicația Electrive titrează că acesta ar fi primul automobil construit pe noua platformă scalabilă (SSP) a VW.

Linia SSP din Bratislava ar putea fi gata în 2029

Luna trecută, mass-media germană a sugerat că VW va înceta producția modelului ICE Touareg anul viitor, recunoscând efectiv că SUV-ul nu poate concura cu modelele BMW și Mercedes. Actualmente, cel mai mare SUV al germanilor este Tayron, care a fost lansat inițial în China, modelul fiind adaptat pentru piața europeană.

Un ID.Touareg ca primul model al viitoarei platforme Scalable Systems Platform (SSP) ar fi o surpriză, având în vedere că rapoartele au sugerat în repetate rânduri că SSP va debuta cu ID.Golf sau ID.Roc, care vor fi construite ambele la fabrica principală din Wolfsburg. Cu toate acestea, lansarea ambelor modele este acum amânată până în 2030.

Linia SSP din Bratislava ar putea fi gata până în 2029, producând potențial primul model SSP pentru grup: un Touareg electric, care, conform noii strategii de denumire a VW, ar fi probabil numit ID.Touareg. Publicația germană Automobilwoche observă că această abordare „aproape are sens”.

„În primul rând, vehiculele premium rămân cele mai profitabile mașini. VW ar lansa un model care ar putea genera venituri substanțiale”, titrează publicația Automobilwoche.

Noul Porsche Cayenne va utiliza platforma PPE

În prezent, Touareg cu motor cu ardere internă împărtășește platforma cu Audi Q7, Porsche Cayenne, Lamborghini Urus și Bentley Bentayga. Porsche a anunțat că următoarea generație Cayenne va fi disponibilă ca vehicul electric începând cu 2026.

Cu toate acestea, SUV-ul electric Porsche nu va fi și nu poate fi bazat pe arhitectura SSP, care nici măcar nu va fi finalizată până atunci, spre deosebire de un posibil ID.Touareg. Acesta va fi construit pe platforma Premium Platform Electric (PPE) dezvoltată în comun de Audi și Porsche, utilizată și la Porsche Macan, Audi A6 e-tron și Audi Q6 e-tron. Între timp, actualul Cayenne cu motoare cu ardere internă și hibride va continua să fie produs cu actualizări.

Menționată public pentru prima dată în 2021, arhitectura SSP este proiectată pentru toate segmentele, de la mașini mici la modele de lux. Aceasta va dispune de un sistem de 800 de volți pentru încărcare rapidă și va utiliza o „celulă unificată” produsă de PowerCo, filiala VW specializată în baterii. Utilizarea componentelor comune sub caroserie ar trebui să genereze economii de scară și să reducă complexitatea, VW urmărind o reducere a costurilor cu 20% față de platformele actuale MEB și PPE.