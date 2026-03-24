România a înregistrat cel mai sever declin al înmatriculărilor de autoturisme noi din Europa în primele două luni ale anului 2026, cu o scădere de 28,9% față de perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Evoluția vine într-un context în care piața auto europeană a avut, per ansamblu, o evoluție relativ stabilă.

În luna februarie, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA au crescut cu 1,7% în ritm anual, ajungând la 979.321 de unități. La nivelul Uniunii Europene, creșterea a fost de 1,4%, până la 865.437 de autoturisme.

În contrast, piața din România a continuat să scadă. În februarie au fost înmatriculate 8.985 de autoturisme noi, în scădere cu 24,3% față de cele 11.850 de unități din aceeași lună a anului trecut.

Tendința negativă este și mai pronunțată dacă sunt analizate primele două luni din an. În perioada ianuarie–februarie 2026, în România au fost înmatriculate 16.982 de autoturisme, față de aproximativ 23.700 în intervalul similar din 2025, ceea ce confirmă declinul de aproape 29%, cel mai mare din Europa.

La nivel european, în aceeași perioadă, piața auto a scăzut ușor, cu 1%, până la 1,94 milioane de autoturisme înmatriculate, comparativ cu 1,95 milioane în primele două luni ale anului precedent.

Pe marile piețe europene, evoluțiile au fost mixte. Italia a înregistrat creșteri de 10,2% în primele două luni ale anului, iar în februarie avansul a fost de 14%.

Spania și Marea Britanie au consemnat, de asemenea, creșteri de 4,6% și, respectiv, 4,8% în perioada ianuarie–februarie, în timp ce Germania a avut un recul ușor de 1,4%, iar Franța un declin mai pronunțat, de 11,1%.

Un factor important în dinamica pieței europene îl reprezintă tranziția către electrificare. Aproximativ două treimi dintre autoturismele vândute în Europa sunt electrificate, incluzând vehicule complet electrice, hibride plug-in și hibride clasice. Cererea pentru aceste modele a contribuit la stabilizarea pieței în unele state.

Sectorul auto rămâne unul esențial pentru economia europeană, cu aproximativ 13,6 milioane de angajați, reprezentând 8,1% din totalul locurilor de muncă din industria Uniunii Europene.

Datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile evidențiază astfel un contrast puternic între evoluția relativ stabilă a pieței europene și reculul accentuat din România, care se confruntă cu cea mai abruptă scădere a înmatriculărilor de autoturisme noi din regiune la începutul acestui an.