VIDEO Un grup de studenți a dezvoltat un concept de mașină electrică modulară, care permite șoferilor să identifice defecțiunile și să le repare singuri

Un grup de studenți de la Universitatea Tehnică din Eindhoven (TU/e), Olanda, a dezvoltat un concept de vehicul electric modular care le permite șoferilor să identifice defecțiunile și să efectueze singuri reparațiile de bază, fără a apela la service-uri specializate.

Proiectul, denumit „Aria”, a fost conceput ca răspuns la complexitatea tot mai mare a mașinilor electrice moderne, care necesită adesea intervenții costisitoare și personal calificat pentru reparații, potrivit Euronews.

Conceptul se bazează pe o aplicație mobilă care poate fi conectată la mașină printr-un cablu USB-C. Odată realizată conexiunea, aplicația identifică defecțiunile și le indică utilizatorilor pașii necesari pentru remediere, folosind un model 3D al vehiculului și instrucțiuni vizuale.

„Cu aplicația de diagnosticare pe care am creat-o, este suficient să conectezi mașina la telefon pentru ca aceasta să fie recunoscută imediat. În acest fel, știm ce trebuie reparat și putem interveni rapid”, a declarat Marc Max Hoevenaars, student la TU/e Eindhoven și inginer software în cadrul proiectului.

Studenții implicați în dezvoltarea Aria spun că obiectivul lor este să ofere consumatorilor un grad mai mare de control asupra întreținerii propriului vehicul, într-un context în care vehiculele electrice devin tot mai greu de reparat fără expertiză specializată.

„Observăm o nevoie reală de cunoștințe tehnice avansate, mai ales în cazul mașinilor electrice. Prin acest proiect încercăm să le oferim utilizatorilor posibilitatea de a-și repara singuri mașina”, a explicat Taco Olmar, directorul de proiect al echipei.

Un element-cheie al conceptului este designul modular. Bateria nu este integrată permanent în șasiu, așa cum se întâmplă la majoritatea vehiculelor electrice actuale, ci poate fi îndepărtată și reinstalată manual, fără echipamente speciale.

Atât transmisia, cât și componentele exterioare, precum barele de protecție și aripile, sunt proiectate pentru a putea fi înlocuite rapid, facilitând intervențiile minore și reducând timpul și costurile de reparație.

Aria rămâne, pentru moment, un concept experimental, însă dezvoltatorii săi susțin că soluțiile testate ar putea influența modul în care vor fi proiectate viitoarele vehicule electrice orientate spre accesibilitate și sustenabilitate.