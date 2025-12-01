O cercetare amplă efectuată de ADAC arată că șoferii de vehicule electrice sunt în siguranță.

Un studiu recent realizat de clubul auto german ADAC, la cererea Oficiului Federal German pentru Protecția împotriva Radiațiilor, aduce vești excelente pentru utilizatorii de vehicule electrice: nivelul de radiații la care sunt expuși șoferii și pasagerii este foarte scăzut și nu reprezintă un risc pentru sănătate, potrivit CarScoops.

Testare riguroasă pe 11 modele electrice

Inginerii au testat unsprezece mașini electrice, câteva hibride și un automobil pe benzină, folosind un manechin echipat cu zece senzori pentru a măsura câmpurile electromagnetice în condiții reale de utilizare – atât în timpul condusului, cât și în timpul încărcării bateriei.

Rezultate liniștitoare pentru utilizatori

Rezultatele au arătat doar câteva vârfuri scurte de intensitate în momente precum accelerările puternice, frânările bruște sau activarea unor componente electrice, însă valorile s-au situat constant mult sub limitele considerate periculoase.

Cea mai mare activitate electromagnetică a fost înregistrată în zona pedalierului, aproape de unitatea de propulsie electrică, în timp ce în dreptul capului și trunchiului nivelurile au fost minime.

Scaunele încălzite – o surpriză neașteptată

Un rezultat interesant al studiului este că scaunele încălzite – indiferent dacă sunt montate pe electrice, hibride sau mașini cu motor termic – au generat unele dintre cele mai ridicate valori, deși acestea rămân departe de orice prag de risc.

Încărcarea nu reprezintă un pericol

Testele au arătat și că încărcarea vehiculelor nu produce radiații semnificative. Încărcarea AC a generat ușoare creșteri la momentul conectării, dar toate valorile s-au încadrat în limite sigure, iar încărcarea rapidă DC a produs chiar câmpuri mai slabe decât cea AC.

Concluzia ADAC este fermă: vehiculele electrice nu sunt mai periculoase decât cele cu motor cu combustie internă în ceea ce privește expunerea la câmpuri electromagnetice, iar în unele situații acestea produc chiar mai puțină „poluare electromagnetică” decât un automobil convențional.