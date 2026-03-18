BMW continuă să își redeseneze gama electrică și prezintă al doilea model din familia Neue Klasse – noul i3. Doar că, de data asta, vorbim despre un sedan în toată regula, nu despre hatchback-ul compact cu care eram obișnuiți.

Constructorul german descrie modelul ca fiind „un salt tehnologic uriaș într-o nouă eră”. Dincolo de formularea de marketing, schimbarea chiar se simte: de la design și până la arhitectura tehnică, totul pare gândit de la zero.

De la hatchback la sedan: o schimbare clară de direcție

Primul lucru care iese în evidență este proporția. BMW vorbește despre un format de „2,5 volume” – pe scurt, partea din spate este mai scurtă decât la un sedan clasic, ceea ce dă mașinii un profil mai dinamic.

Fața mașinii păstrează elemente familiare, dar le duce într-o zonă mai minimalistă. Grila tip „rinichi” nu mai este clasică – este integrată într-un panou transparent, iluminat, iar în spatele ei sunt ascunși senzorii și radarele.

Semnătura luminoasă este complet nouă. Liniile orizontale domină partea frontală, iar luminile de zi includ și semnalizarea. Opțional, pachetul Iconic Glow accentuează efectul vizual al grilei.

În spate, BMW rămâne fidel formei în „L”, dar o modernizează. Stopurile se întind mai mult spre laterale, iar proporțiile generale sunt susținute de un ampatament lung și roți împinse spre colțuri. Jantele de 21 de inch nu sunt doar de efect – contribuie și la aerodinamică.

O mențiune aparte pentru culoarea M Le Castellet Blue, dezvoltată special pentru această generație.

Interiorul: mai puține butoane, mai mult software

În habitaclu, lucrurile devin și mai interesante. Totul gravitează în jurul noului BMW Panoramic iDrive, care practic unește mai multe suprafețe de afișaj într-un singur ansamblu ce traversează bordul.

Ecranul central, de 17,9 inch, este ușor orientat către șofer și preia o mare parte din comenzile mașinii. Dar BMW încearcă să te scoată din logica „apasă pe ecran”: multe funcții pot fi controlate vocal.

Asistentul BMW Intelligent Personal Assistant, alimentat de tehnologia Alexa+ de la Amazon, nu mai este doar un sistem de comenzi simple. Poate purta conversații și înțelege contextul, cel puțin în teorie.

Interesant este și modul în care au fost repoziționate unele comenzi. Reglajele scaunelor, de exemplu, sunt mutate pe uși, într-o zonă în care, instinctiv, ai căuta altceva.

În spate, pasagerii primesc USB-C și control pentru climatizare. Spațiul la picioare pare generos, însă plafonul de sticlă ar putea reduce ușor locul la cap.

Tehnologia din spate: 800V și baterii noi

Sub caroserie, i3 trece la generația a șasea BMW eDrive. Asta înseamnă, printre altele, arhitectură de 800 de volți – un standard care începe să devină normă în zona premium.

Beneficiile sunt clare: încărcare mai rapidă și eficiență mai bună. BMW spune că autonomia ajunge până la 900 km în ciclul WLTP, cu aproximativ 100 km peste iX3, modelul cu care împarte platforma.

Bateria folosește celule cilindrice noi (46 mm diametru, 95 mm înălțime), cu o densitate energetică cu 20% mai mare decât generația anterioară. Important: acestea sunt integrate direct în pachetul de baterii, fără module clasice.

La încărcare, promisiunea este ambițioasă: până la 400 km autonomie în 10 minute, la puteri de până la 400 kW.

Două motoare și tracțiune integrală

Versiunea de lansare este i3 50 xDrive. Sistemul include două motoare electrice – unul pe puntea spate (sincron) și unul pe față (asincron).

Rezultatul: până la 469 CP și un cuplu maxim de aproximativ 650 Nm.

Pe lângă asta, modelul vine și cu funcții precum Vehicle-to-Load (V2L) și Vehicle-to-Home (V2H), adică poate alimenta dispozitive externe sau chiar o locuință.

Când apare pe piață

BMW nu a anunțat încă prețurile. Știm însă că producția va avea loc la München, va începe în august 2026, iar primele livrări sunt programate pentru toamnă.

Specificații tehnice BMW i3 50 xDrive

lungime: 4.760 mm

lățime: 1.865 mm

înălțime: 1.480 mm

ampatament: 2.897 mm

propulsie: electrică

motor spate: EESM (motor sincron)

motor față: ASM (motor asincron)

putere: până la 469 CP

cuplu: până la 650 Nm

autonomie: până la 900 km (WLTP)

încărcare: +400 km în 10 minute