Cercetători din Australia au dezvoltat primul prototip de baterie cuantică, o tehnologie care ar putea permite încărcarea wireless pe distanțe mari și alimentarea ultra-rapidă a mașinilor electrice, potrivit unui comunicat al Organizației pentru Cercetare Științifică și Industrială a Commonwealth-ului (CSIRO), citat de Agerpres.

Ce este bateria cuantică și de ce contează

Este, în esență, o schimbare majoră față de bateriile convenționale. În locul reacțiilor chimice, noul sistem folosește proprietăți ale mecanicii cuantice, precum superpoziția și inseparabilitatea cuantică.

Această abordare ar putea deschide drumul către o nouă generație de soluții de stocare a energiei, inclusiv pentru dispozitive electronice și mașini electrice.

Cum funcționează prototipul dezvoltat în Australia

Prototipul a fost realizat de cercetători de la CSIRO, Institutul Regal de Tehnologie din Melbourne și Universitatea din Melbourne. Dispozitivul include o microcavitate organică multistratificată, care poate fi încărcată wireless prin intermediul unui laser.

În practică, acest tip de tehnologie ar putea permite alimentarea fără fir a dispozitivelor pe distanțe mai mari decât cele posibile în prezent.

Efectul surprinzător al încărcării

Mai interesant este însă modul în care se comportă bateria în timpul încărcării, un aspect care contrazice modul în care funcționează bateriile actuale.

„Descoperirile noastre confirmă un efect cuantic fundamental, care este complet contraintuitiv: bateriile cuantice se încarcă mai rapid pe măsură ce devin mai mari. Bateriile de astăzi nu funcţionează astfel”, a declarat James Quach, specialist în domeniul ştiinţei şi tehnologiilor cuantice la CSIRO, care a condus echipa de cercetare.

Rezultatele testelor și validarea științifică

Rezultatele au fost validate prin tehnici avansate de spectroscopie și publicate în jurnalul ştiinţific Light: Science & Applications.

Potrivit cercetătorilor, prototipul a reținut energia stocată de șase ordine de mărime mai mult decât a durat procesul de încărcare, un rezultat care confirmă potențialul acestei tehnologii.

„Dispozitivul nostru ‘proof-of-concept‘ demonstrează o încărcare rapidă şi scalabilă, precum şi stocarea energiei la temperatura camerei, punând bazele pentru soluţii energetice de nouă generaţie”, a declarat James Quach.

Ce urmează pentru bateriile cuantice

Chiar dacă rezultatele sunt promițătoare, tehnologia este încă într-o fază incipientă. Cercetătorii spun că mai sunt pași importanți până la utilizarea comercială.

„Deşi mai sunt încă multe de făcut în domeniul cercetării bateriilor cuantice, am făcut un pas important către concretizarea acestor posibilităţi”, a adăugat Quach.

Principala provocare rămâne durata de stocare a energiei. „Următorul pas pentru bateriile cuantice în acest moment este extinderea duratei de stocare a energiei. Dacă vom reuşi să depăşim acest obstacol, vom fi cu un pas mai aproape de baterii cuantice viabile din punct de vedere comercial”, a mai precizat cercetătorul.