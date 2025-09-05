NEWS ALERT Peste 1,5 milioane de litri de benzină din România, importați ilegal în Grecia / Suspecții foloseau un software care fura 25% din combustibil la pompe

O rețea de contrabandă cu combustibil, care a fost destructurată de autoritățile din Grecia, avea legături cu România, Polonia, Bulgaria și Albania, transmite Ekathimerini.com.

Au fost arestate 22 de persoane, inclusiv presupusul lider, un bărbat de 39 de ani, identificat ca T.S.

De la începutul acestui an, suspecții ar fi importat 1,5 milioane de litri de benzină din România și ar fi contrabandat cel puțin 200 de tone de solvenți chimici pentru carburanți din Polonia, fără a plăti taxe.

Operațiunea a aprovizionat cel puțin 10 benzinării din Grecia.

Anchetatorii au descoperit un software specializat, numit „Solitaire”, care permitea pompelor să fure 25% din combustibil prin combinații de taste.

Rețeaua folosea declarații vamale false și pretindea că benzina tranzita Grecia către Albania, în timp ce era descărcată în secret în rezervoare subterane.

Poliția a confiscat peste 800.000 de euro și a descoperit spălarea de bani prin benzinării și cafenele.