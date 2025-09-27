General Dynamics obține un contract IT în valoare de 1,5 miliarde de dolari pentru a sprijini Comandamentul Strategic al SUA

General Dynamics a anunțat joi că divizia sa de tehnologie informațională a obținut un contract de modernizare a întreprinderii în valoare de 1,5 miliarde de dolari, pentru a sprijini Comandamentul Strategic al SUA, sau STRATCOM, notează Reuters.

Noul contract, atribuit General Dynamics în luna mai, acoperă o perioadă de bază de un an și șase ani opționali.

În conformitate cu contractul, General Dynamics va încerca să reducă costurile și să crească eficiența — inclusiv prin integrarea tehnologiilor de inteligență artificială — pentru STRATCOM.

STRATCOM este un organism militar subordonat Pentagonului care supraveghează arsenalul nuclear al SUA, printre alte funcții.

Unitatea tehnologică a companiei deservește deja mai multe comenzi de luptă, inclusiv Comandamentul Central al SUA.