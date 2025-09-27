dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

General Dynamics obține un contract IT în valoare de 1,5 miliarde de dolari pentru a sprijini Comandamentul Strategic al SUA

Ștefan Munteanu
27 septembrie 2025
Sursa foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

General Dynamics a anunțat joi că divizia sa de tehnologie informațională a obținut un contract de modernizare a întreprinderii în valoare de 1,5 miliarde de dolari, pentru a sprijini Comandamentul Strategic al SUA, sau STRATCOM, notează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Noul contract, atribuit General Dynamics în luna mai, acoperă o perioadă de bază de un an și șase ani opționali.

În conformitate cu contractul, General Dynamics va încerca să reducă costurile și să crească eficiența — inclusiv prin integrarea tehnologiilor de inteligență artificială — pentru STRATCOM.

STRATCOM este un organism militar subordonat Pentagonului care supraveghează arsenalul nuclear al SUA, printre alte funcții.

Unitatea tehnologică a companiei deservește deja mai multe comenzi de luptă, inclusiv Comandamentul Central al SUA.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...