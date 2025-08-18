Thailanda va permite turiştilor străini să îşi convertească criptomonedele în moneda locală

Oficialii thailandezi au anunţat luni că vor lansa un program pilot, care se va întinde pe o perioadă de 18 luni, în care vor permite turiştilor străini să îşi convertească criptomonedele în moneda locală (-baht-nr.) pentru a putea face plăţi locale, în cadrul eforturilor autorităţilor de a impulsiona sectorul turismului, vital pentru economia Thailandei, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Sumele care vor putea fi convertite vor fi limitate la 550.000 baht (16.949 dolari) pentru a testa modul de funcţionare a sistemului şi a împiedica spălarea de bani, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Lavaron Sangsnit, care a adăugat că plafonul ar putea fi reevaluat la încheierea perioadei de probă.

Iniţiativa vine în contextul scăderii numărului de turişti străini în a doua mare economie din Asia de Sud-Est.

Turiştii vor putea să îşi convertească criptomonedele via platformele de crypto exchange thailandeze iar banii vor ajunge în portofele online, astfel încât plăţile să poată fi făcute către firme locale, a precizat ministrul Finanţelor, Pichai Chunhavajira. „Acest proiect va sprijini turismul”, a apreciat Chunhavajira, adăugând că ar putea ajuta de asemenea cheltuielile turiştilor în prima fază.

Agenţia de stat pentru planificare din Thailanda şi-a revizuit, luni, în scădere cu 10%, până la 33 de milioane, estimările privind sosirile de turişti pentru întregul an 2025.

Numărul de turişti preconizat pentru acest an este semnificativ mai mic decât vârful de dinainte de pandemie, atins în 2019, când Thailanda a înregistrat 39,9 milioane de sosiri de turişti, care au generat venituri în valoare de 1.910 miliarde baht (58,86 miliarde de dolari).