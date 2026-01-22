CNAIR lansează licitația pentru radare fixe. Implementarea sistemului e-SIGUR intră într-o nouă etapă / Valoare estimată de peste 16 milioane de euro

Implementarea sistemului național e-SIGUR, destinat monitorizării automate a traficului rutier și sancționării depășirii vitezei legale, avansează odată cu lansarea unei licitații publice de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit unei proceduri publicate pe platforma SEAP, CNAIR a inițiat o licitație deschisă pentru furnizarea de echipamente de monitorizare a traficului rutier, contractul având o valoare estimată de 82.045.000 de lei (16.113.572 euro).

Autoritatea contractantă este CNAIR S.A., iar procedura se derulează integral prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Contractul va fi atribuit sub forma unei achiziții publice, în baza criteriilor stabilite în documentația aferentă licitației.

Conform anunțului, achiziția este încadrată la codul CPV 34970000-7 – echipament de monitorizare a traficului, ceea ce indică furnizarea de radare și sisteme automate capabile să supravegheze viteza de circulație și alte abateri rutiere, fără intervenție directă din partea poliției.

Sistemul e-SIGUR presupune colectarea automată a datelor din trafic și transmiterea acestora către centre de procesare, unde vor fi analizate pentru aplicarea sancțiunilor. Amenzile vor putea fi generate pe baza înregistrărilor electronice, fără oprirea în trafic a conducătorilor auto.

Scopul declarat al proiectului este creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente provocate de viteza excesivă, printr-o monitorizare constantă și uniformă a traficului.

Valoarea estimată a contractului indică faptul că proiectul nu vizează un test limitat, ci o implementare la scară largă a sistemului e-SIGUR. Bugetul sugerează achiziția unui număr semnificativ de echipamente și integrarea acestora într-o infrastructură informatică centralizată, cu acoperire extinsă la nivel național.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 9 martie 2026, ora 15:00. După evaluarea ofertelor, CNAIR va desemna câștigătorul, urmând ca implementarea efectivă a sistemului să înceapă după semnarea contractului.

Pentru șoferi, introducerea sistemului e-SIGUR va însemna o monitorizare mai strictă și mai predictibilă a respectării regulilor de circulație, în special în ceea ce privește viteza de deplasare.