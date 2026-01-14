Industria auto din România ar putea beneficia indirect de pe urma acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur, a declarat Adrian Sandu, secretar general al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), citat de Economedia.ro.

Potrivit acestuia, deși impactul direct asupra producătorilor locali este limitat, efectele se vor resimți pe lanțul de furnizori, prin creșterea volumelor de vehicule exportate din Europa de Vest către America de Sud și prin accesul la materii prime la prețuri mai competitive.

Exporturi reduse direct, dar efecte în lanț

Adrian Sandu subliniază că România nu exportă în prezent volume semnificative de componente auto direct către țările Mercosur, motiv pentru care efectul imediat al acordului este modest.

„În mod direct nu există un impact. Există puține exporturi directe de componente din România către zona respectivă. În mod indirect, însă, producătorii români din această industrie livrează componente și ansambluri către producătorii de automobile din Vestul Europei, ale căror vehicule sunt comercializate pe piețele din zona Mercosur”, a afirmat Sandu.

În acest context, reducerea taxelor vamale pentru vehiculele europene ar putea duce la creșterea exporturilor către America de Sud, ceea ce ar stimula implicit comenzile pentru furnizorii din România.

Acces mai bun la minereuri și materiale critice

Un alt avantaj semnificativ menționat de reprezentantul ACAROM este legat de accesul Europei la resurse naturale necesare industriei auto, în special la minereuri și materiale care nu sunt disponibile în cantități suficiente pe continent.

„Europa va avea acces la un furnizor de resurse – minereuri, minerale și materiale utilizate în industria auto – la prețuri competitive și care nu sunt disponibile în prezent în Europa la volumele necesare”, a arătat Adrian Sandu.

Acest aspect este cu atât mai important cu cât, în ultimii ani, industria europeană s-a confruntat cu creșteri de costuri la materiile prime.

Context geopolitic complicat

Potrivit lui Sandu, închiderea piețelor din Rusia și Ucraina a pus presiune suplimentară pe lanțurile de aprovizionare și a contribuit la majorarea prețurilor pentru o serie de materiale esențiale. În acest context, acordul UE–Mercosur ar putea reprezenta o oportunitate pentru diversificarea surselor de aprovizionare și pentru creșterea competitivității industriei auto europene.

Chiar dacă efectele nu vor fi imediate, ACAROM anticipează că, pe termen mediu, producătorii români de componente ar putea beneficia de pe urma unui volum mai mare de comenzi, odată cu extinderea exporturilor de vehicule europene către America de Sud.