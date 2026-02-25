Numărul tot mai mare de mașini electrice în județul Sibiu creează noi provocări pentru ISU Sibiu, potrivit Turnul Sfatului.

În cazul unui incendiu la un vehicul electric, procedurile standard sunt complexe și necesită echipamente speciale, iar riscurile și consecințele sunt încă parțial necunoscute.

Procedura de stingere a incendiilor la mașini electrice

Dacă acumulatorul unui vehicul electric ia foc, fie din cauza unui accident, fie dintr-o defecțiune tehnică, pompierii trebuie să utilizeze un container special de mari dimensiuni, umplut cu apă, în care autovehiculul este scufundat. Containerul menține vehiculul scufundat timp de 24 de ore pentru a preveni reaprinderea acumulatorilor, iar procesul implică echipamente suplimentare, inclusiv macarale, și un efort considerabil din partea echipelor de intervenție.

Locotenent-colonel Laurențiu Anastasiu, inspector șef al ISU Sibiu, a explicat:

„Procedura la astfel de intervenții, pentru a evita reaprinderea și apariția unui nou incendiu, presupune scufundarea în apă. Suntem printre puținele județe care deținem un astfel de container pentru stingerea incendiilor la mașini electrice. Acel container se umple cu apă, se introduce vehiculul, apoi se ține în acel container timp de 24 de ore pentru a evita reaprinderea acumulatorilor.”

Pe lângă complexitatea procedurii, apare problema gestionării apei contaminate cu substanțe provenite din acumulatorii electrici, ceea ce ridică întrebări privind eliminarea deșeurilor și protecția mediului.

Context local

Conform datelor DGPCI, în județul Sibiu sunt înmatriculate 1.338 de mașini electrice, ceea ce plasează județul pe locul 6 în România în privința raportului între populație și numărul de vehicule electrice, cu aproximativ o mașină electrică la 290 de persoane.

Această creștere rapidă a numărului de vehicule electrice obligă autoritățile să adapteze dotările și procedurile de intervenție pentru a putea gestiona în siguranță incendii și alte situații de urgență implicând astfel de vehicule.