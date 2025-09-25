VIDEO „Niciun dezvoltator software serios nu mai lucrează astăzi fără tool-uri AI” – Alex Kis, fost investment banker pe Wall Street și CEO al startup-ului rentnbuy

Startup-ul românesc rentnbuy are zece angajați care lucrează full-time la platforma sa de tranzacții imobiliare, dintre care cinci sunt specializați pe tehnologie și inteligență artificială (AI). Echipa folosește instrumente AI ca suport pentru a fi mai performantă, dar codul se bazează pe arhitectura și munca dezvoltatorilor umani, a declarat Alex Kis, fost investor banker de pe Wall Street și CEO și cofondator al firmei, într-un interviu pentru TechRider care va fi publicat integral în weekend.

„Niciun developer serios nu mai codează fără Cursor sau fără tool-uri AI”, a declarat Kis. El a adăugat că, fiind în trecut investment banker, credea că inteligența artificială poate înlocui complet IT-iștii, dar a aflat ulterior că nu este așa.

„AI-ul este folosit ca un tool care îi ajută pe ei (n.r. – dezvoltatori) să fie mai performanți și noi îl folosim încontinuu, dar noi ne bazăm pe arhitectura și pe codul scris de IT-iștii noștri”, a adăugat antreprenorul.

Pentru a sublinia calitatea echipei sale, Alex Kis a precizat că directorul tehnic (CTO) la rentnbuy este Valentin Buzea, singurul fondator român care a primit o investiție din partea faimosului fond Y Combinator, care a investit, printre altele, în Dropbox, Reddit, Airbnb sau Stripe.

Startup-ul a lansat și REVA (Real Estate Virtual Assistant), despre care spune că este „primul agent imobiliar AI din România”. Acesta va fi antrenat în continuare pe datele de pe platformă. „Cu cât lumea folosește mai mult platforma, cu atât [asistentul] are mai multe date pe care să se antreneze și cu atât devine mai bună dezvoltare internă”, a explicat Kis.

Platforma imobiliară rentnbuy, care propune o nouă abordare pe piața imobiliară prin eliminarea intermediarilor și a comisioanelor, a fost lansată oficial în România în urmă cu două luni și jumătate. Această soluție digitală conectează direct chiriașii cu proprietarii, simplificând întregul proces de închiriere. Pentru utilizatori, serviciile sunt gratuite, firma urmând să câștige bani din furnizarea de business intelligence.

Potrivit lui Kis, rentnbuy a ajuns la 300.000 de vizite lunare, iar obiectivul pentru sfârșitul anului este atingerea pragului de 600.000 de vizite pe lună.