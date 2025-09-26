VIDEO Poate AI-ul să înlocuiască complet agentul imobiliar, una dintre cele mai prost văzute meserii?

Inteligența artificială (AI) nu va putea înlocui complet agentul imobiliar, o profesie prost văzută în întreaga lume, deoarece, în anumite cazuri, oamenii doresc să interacționeze cu alți oameni, potrivit lui Alex Kis, CEO și cofondator al unui startup imobiliar. Platforma rentnbuy conectează direct chiriașii cu proprietarii și elimină comisioanele, eliminând intermediarii și simplificând întregul proces de închiriere.

„Din experiența mea, pe piața de chirii, foarte des proprietarul merge la vizionare, pentru că are unul, două apartamente și vrea să știe cine stă în el, vrea să-i strângă mâna, vrea să aibă această interacțiune. Din moment ce deja se duce la vizionare, nu văd neapărat un rol al agentului imobiliar”, a declarat antreprenorul într-un interviu pentru TechRider, care va fi publicat integral în weekend.

Kis a adăugat însă că există mari proprietari, cu multe apartamente, care au fie o agenție imobiliară ce lucrează pentru ei, fie o persoană responsabilă, „și atunci vorbim despre altceva”.

Pe partea de vânzări, din nou, depinde de proprietate, potrivit reprezentantului rentnbuy. „Dacă este o proprietate destul de comună, piața din București e lichidă. Nu ai neapărat nevoie de un agent imobiliar. Te duci tu și poți să vinzi proprietatea, mai ales dacă este la prețul corect. La proprietăți atipice sau la proprietăți foarte scumpe, acolo agenții își au rostul”, a explicat Kis, care precizează că a întâlnit și profesioniști foarte buni în domeniu.

„Problema este că industria este pătată de toate persoanele fără experiență care intră fără pregătire și, din acest motiv, îți ziceam că meseria de agent imobiliar era a doua cea mai lipsită de încredere. Acum este cea mai lipsită de încredere meserie din lume, chiar mai lipsită de încredere decât politicienii”, a mai spus CEO-ul rentnbuy.

În România, această profesie este privită negativ și din cauza comisioanelor foarte mari percepute. Potrivit lui Kis, dacă cei care lucrează cu agenții imobiliari nu negociază, comisionul perceput poate ajunge până la 7% plus TVA, spre deosebire de Olanda, unde acesta se situează între 0,7% și 1,3%. Acest comision ridicat se adaugă la alte costuri. „Noi suntem pe locul întâi în Europa ca și cost la vânzarea unei locuințe. Când adaugi comisionul, plus taxele pe care momentan trebuie să le plătim la stat, plus onorariile notarilor, este extrem de mult și ce face asta? Încetinește piața imobiliară și scoate bani din piață”, a mai spus reprezentantul rentnbuy.

Startup-ul a lansat și REVA (Real Estate Virtual Assistant), despre care spune că este „primul agent imobiliar AI din România”. Acesta va fi antrenat în continuare pe baza datelor de pe platformă. „Cu cât lumea folosește mai mult platforma, cu atât asistentul are mai multe date pe care să se antreneze și cu atât devine mai bună dezvoltarea internă”, a explicat Kis.

Pentru utilizatori, serviciile oferite de platformă sunt gratuite, firma urmând să câștige bani din furnizarea de business intelligence.

