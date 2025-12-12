Iranul ironizează în mod deschis Statele Unite, după decizia Pentagonului de a desfășura în Orientul Mijlociu versiuni fabricate în SUA, realizate prin inginerie inversă, ale dronelor kamikaze Shahed, denumite Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), transmite revista Newsweek.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Abolfazl Shekarchi, purtătorul de cuvânt al forțelor armate iraniene, a calificat această mișcare drept o concesie umilitoare din partea unei superputeri globale.

„Nu există onoare mai mare decât să vezi superputeri autoproclamate îngenunchiate în fața unei drone iraniene și copiind-o”, a declarat el. Acest lucru vine după ani în care Iranul și reprezentanții săi, inclusiv cei responsabili pentru atacul din Iordania din 2024, au folosit drone low-cost împotriva forțelor americane și le-au furnizat aliaților precum Rusia, pentru a le folosi în Ucraina.

Schimbarea strategică: războiul cu drone ieftine

Utilizarea dronelor LUCAS subliniază importanța crucială și crescândă a dronelor ieftine și consumabile în războiul modern. Aceste sisteme simple, produse în serie, permit statelor și milițiilor să efectueze atacuri precise, de lungă distanță, mult mai ieftin decât platformele militare tradiționale. Statele Unite au dezvoltat LUCAS după ce au realizat inginerie inversă asupra unei drone Shahed-136 capturate.

Cu toate acestea, costul de 35.000 de dolari al unei drone LUCAS este considerabil mai mare decât versiunea iraniană, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea Statelor Unite de a egala volumul de drone pe care Iranul și partenerii săi regionali le utilizează.

Desfășurarea reprezintă un efort strategic al SUA de a contracara amenințările exploatate anterior de grupurile susținute de Iran și de a-și consolida prezența regională.

Citește și: Drone interceptoare sub licență ucraineană vor fi produse de o companie din România / UAV-uri kamikaze autonome sunt testate deja de BlueSpace Technology