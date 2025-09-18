DJI anunță Mini 5 Pro, prima dronă ultra-ușoară cu senzor de tip 1 de 50 de megapixeli / Creștere semnificativă a vitezei de transfer și capacitații de stocare

DJI a anunțat cea mai recentă dronă din populara sa gamă Mini – Mini 5 Pro. Noul dispozitiv introduce pentru prima dată un senzor de tip 1 în seria sub 250 g, promițând imagini de nivel profesional cu o durată de viață mai lungă a bateriei, relatează DPReview.

Mini 5 Pro este construit în jurul unui senzor de tip 1 (116 mm²) de 50 de megapixeli. Acesta este cu 68% mai mare decât predecesorul său, Mini 4 Pro, care avea un senzor de tip 1/1,3 (69 mm²). DJI afirmă că drona este capabilă să capteze 14 stopuri de dynamic range, ceea ce o face mai performantă în scenele cu contrast ridicat, cum ar fi apusul și răsăritul soarelui.

DJI a îmbunătățit ușor și durata de viață a bateriei în Mini 5 Pro. Promite 36 de minute de zbor, comparativ cu cele 34 de minute ale Mini 4 Pro. Utilizatorii pot opta și pentru bateria extinsă a companiei, care oferă 52 de minute de zbor, deși aceasta va face ca drona să depășească limita de 250 g, necesitând respectarea legilor privind dronele mai grele.

Multe dintre celelalte îmbunătățiri aduse modelului Mini 5 Pro apropie dispozitivul de linia Air a companiei. Acestea includ detectarea îmbunătățită a obstacolelor în condiții de lumină slabă, cu ajutorul unui LiDAR orientat spre față, recent adăugat. DJI afirmă că acest lucru va face modul de întoarcere al dronei mai sigur și că aceasta va putea naviga chiar și în peisaje urbane pe timp de noapte. DJI afirmă, de asemenea, că, în condiții de lumină suficientă, drona poate memora rutele de zbor pentru decolare și întoarcere în siguranță, chiar dacă nu are semnal satelitar.

Drona dispune de un nou „mod Med-Tele de 48 mm”, iar DJI spune că oferă o rezoluție digitală mai mare decât modelele anterioare. Gimbal-ul are, de asemenea, o mișcare mai mare, cu o rotație de 225 de grade. De asemenea, păstrează filmarea verticală reală regăsită pe Mini 4 Pro.

Din punct de vedere video, noua dronă este capabilă să înregistreze video 4K 60p HDR și suportă înregistrarea în slow-motion la 4K 120p. Poate înregistra video în 10-bit folosind codarea H.265 cu un ISO maxim de 12.800 și oferă moduri de culoare D-Log M și HLG cu un ISO maxim de 3200.

Mini 5 Pro acceptă lista lungă de fotografii rapide pre-formatate de DJI, inclusiv Rotate, Dronie, Asteroid, diverse MasterShots și Free Panorama. De asemenea, permite transferuri rapide prin Wi-Fi, promitând viteze de transfer de până la 100 MB/s, ceea ce reprezintă o creștere substanțială față de rata promisă de 30 MB/s a modelului Mini 4 Pro. De asemenea, oferă 42 GB de stocare internă, o altă creștere notabilă față de cei 2 GB ai predecesorului său.