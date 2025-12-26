Televiziunea de stat din China a oferit o imagine rară din culisele exercițiilor militare ale Armatei Populare de Eliberare (PLA), și a prezentat un scenariu de luptă aeriană simulată în care avioane chinezești J-16 au fost puse față în față cu avioane Rafale, considerate vârful de lance al aviației militare europene, anunță Interesting Engineering.

Materialul, difuzat vineri de China Central Television (CCTV), evidențiază accentul tot mai mare pus de Beijing pe jocurile de război asistate de calculator pentru instruirea piloților și testarea tacticilor moderne.

Prima dată când PLA și Poliția Armată Populară promovează la scară largă exerciții de tip war-gaming

Potrivit reportajului, anul acesta marchează prima dată când PLA și Poliția Armată Populară promovează la scară largă exerciții de tip war-gaming pentru piloți, desfășurate simultan în mai multe structuri ale forțelor armate. Simularea prezentată a avut loc la Xuchang, în provincia Henan, și a reunit aproximativ 20 de unități militare și academii de profil. Alte scenarii au inclus forțe terestre și submarine, semn că exercițiul a avut o dimensiune complexă.

În imaginile difuzate, doi ofițeri ai Forțelor Aeriene chineze explică un scenariu de luptă aeriană reprezentat pe un panou. De o parte apar opt avioane J-16, iar de cealaltă șase avioane Rafale, operate de mai multe state, printre care Franța, Egipt și India. Unul dintre ofițeri indică și alte amenințări incluse în simulare, ceea ce sugerează un cadru complex, cu mai mulți adversari și factori de luat în calcul.

CCTV nu a oferit rezultatele confruntării simulate

CCTV nu a oferit însă detalii despre ipotezele exercițiului, metodele utilizate sau rezultatele confruntării simulate. Nici modul concret în care s-a desfășurat „lupta” virtuală nu a fost explicat, un aspect care reflectă caracterul sensibil al acestor activități, de regulă clasificate.

Difuzarea reportajului are loc într-un context geopolitic delicat. La începutul acestui an, Pakistanul a susținut că avioane chinezești J-10C au doborât mai multe Rafale indiene în timpul unei confruntări scurte dintre India și Pakistan.

New Delhi nu a confirmat oficial aceste pierderi, însă oficiali americani au declarat ulterior agenției Reuters că cel puțin două aeronave indiene ar fi fost doborâte, inclusiv un Rafale. Dacă s-ar confirma, ar fi primul caz cunoscut de doborâre a unui Rafale în luptă, cu potențiale implicații majore pentru imaginea aviației militare europene și pentru piața globală de armament.

Jocurile de război asistate de calculator sunt în plină expansiune

Avionul J-16, prezent în simularea difuzată de CCTV, este utilizat frecvent în patrule de-a lungul coastei Chinei și este considerat de analiștii militari chinezi un element-cheie în eventuale scenarii de conflict în jurul Taiwanului, mai ales în combinație cu avionul stealth J-20. Aparatul a atras atenția și în trecut, inclusiv după interceptări tensionate ale unor aeronave străine în apropierea spațiului aerian chinez.

Oficialii chinezi subliniază că jocurile de război asistate de calculator sunt în plină expansiune. Potrivit lui Wu Keyu, ofițer PLA și cercetător la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării, China dezvoltă astfel de sisteme încă din anii ’90, iar ele sunt acum utilizate pe scară largă. Următorul obiectiv este adaptarea lor cât mai fidelă la nevoile operaționale reale ale armatei.

CCTV afirmă că Beijingul a dezvoltat platforme proprii de simulare militară care integrează inteligență artificială, analiză de date masive și motoare de simulare în timp real, aplicabile în operațiuni terestre, navale, aeriene, spațiale și electromagnetice. Recenta organizare a unei competiții naționale de simulări militare, la Suzhou, indică ambiția Chinei de a standardiza și extinde aceste instrumente în întregul aparat militar.