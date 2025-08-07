O femeie de 30 de ani susține că inelul său inteligent a detectat primele semne ale cancerului de care suferă, cu opt luni înaintea medicilor

Timp de câteva luni, Casey Cattie, o asistentă pediatrică în vârstă de 30 de ani din Philadelphia, a suferit de transpirații nocturne abundente, transmite Today.com. A observat că inelul său inteligent Oura o avertiza constant că are febră. „Aveam febră, dar nimic altceva”, își amintește ea. „Aveam toate aceste simptome vagi. Am fost la medicul meu de familie, am consultat un gastroenterolog… toate rezultatele au fost negative”, a mai spus tânăra.

În ciuda faptului că a consultat mai mulți medici și chiar un hematolog oncolog care i-a spus că „suspiciunea că ar fi vorba de o afecțiune malignă este foarte redusă”, analizele de sânge ale lui Cattie au ieșit în mare parte normale și nu avea ganglioni limfatici palpabili, un semn comun al cancerului. Avea senzația puternică că ceva nu era în regulă, dar medicii nu au găsit nicio cauză pentru simptomele ei.

Inelul Oura, indicator al unei probleme grave de sănătate

În timpul unei călătorii în Islanda, Cattie a început să respire din ce în ce mai greu, o problemă pe care inițial a atribuit-o gripei. În cele din urmă, s-a dus la urgențe, unde medicii au descoperit că avea o „efuziune pleurală masivă” – mult lichid acumulat în piept. Au suspectat cancerul după ce au găsit ganglioni limfatici măriți. După o serie de teste, inclusiv o tomografie, Cattie a fost diagnosticată în aprilie cu limfom Hodgkin în stadiul 4. Tumorile din pieptul ei provocau acumularea de lichid în jurul plămânilor.

Povestea lui Cattie evidențiază modul în care tehnologia purtabilă poate fi un prim indicator critic al unei probleme grave de sănătate. Potrivit lui Michael Snyder, doctor în științe medicale la Universitatea Stanford, dispozitivele purtabile excelează în detectarea modificărilor față de valorile de referință ale unei persoane.

Deși un dispozitiv purtabil nu poate diagnostica o boală specifică, acesta poate acționa ca un indicator de avertizare, alertând utilizatorii atunci când ceva nu este în regulă.

Cattie, care a trecut deja de jumătatea celor 12 cicluri de chimioterapie și imunoterapie, consideră că inelul ei este singurul instrument care i-a semnalat în mod continuu o problemă.