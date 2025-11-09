Doi foști angajați Meta au fondat startup-ul Sandbar și au lansat Stream, un inel inteligent pentru captarea gândurilor și controlul muzicii.

Compania descrie dispozitivul drept „un mouse pentru voce”. Lansarea vine într-un context în care mai multe companii experimentează dispozitive purtabile bazate pe interacțiune vocală, potrivit TechCrunch.

Interfață pentru gânduri spontane

Inelul este purtat pe degetul arătător. Acesta dispune de microfoane și o suprafață tactilă. Microfonul rămâne oprit și se activează doar atunci când utilizatorul apasă suprafața. Dispozitivul poate înregistra șoapte și le transcrie automat în aplicația pentru iOS. Utilizatorii pot organiza notițele, iar aplicația integrează un chatbot AI care poate conversa și edita textul.

„Ne întrebam cum putem surprinde un gând exact în momentul în care apare. Așa am ajuns la Stream”, a spus CEO-ul Mina Fahmi.

Aplicația permite vizualizarea notițelor pe zile sau săptămâni. Vocea asistentului poate fi personalizată pentru a semăna cu cea a utilizatorului. În spații aglomerate, comunicarea poate continua prin căști. Fără căști, inelul confirmă acțiunile prin vibrații.

Suprafața tactilă poate controla redarea media: play, pauză, derulare și volum, util în mers sau când mâinile sunt ocupate.

Preț, date și poziționare pe piață

Precomenzile pornesc de la 249 de dolari pentru varianta argintie și 299 de dolari pentru cea aurie. Livrările sunt planificate pentru vara viitoare. Abonamentul Pro costă 10 dolari pe lună după trei luni gratuite și oferă notițe și conversații nelimitate.

Sandbar afirmă că datele sunt criptate, iar utilizatorii pot exporta conținutul către aplicații precum Notion. Startup-ul a atras 13 milioane de dolari finanțare de la investitori precum True Ventures și Upfront Ventures.

Toni Schneider, partener la True Ventures, a spus că hardware-ul tradițional nu este mereu adecvat pentru interacțiunea cu AI: „Vocea și AI-ul funcționează bine împreună, dar telefonul este uneori prea mult.”

Competiția în zona dispozitivelor vocale purtabile este ridicată. Sandbar spune că Stream nu este un companion digital, ci o interfață discretă pentru exprimarea rapidă a ideilor.