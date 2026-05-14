Peste 120 de ani de inovație în controlul mișcării: moștenirea CDC de la ZF și viitorul mobilității cu sMOTION

Istoria mobilității europene a fost modelată de pionieri ale căror idei au schimbat profund siguranța, confortul și modul în care călătorim. Unul dintre acești vizionari a pus bazele unor principii care definesc și astăzi tehnologiile ZF: Jules Michel Marie Truffault (1845–1920).

Truffault a înțeles, mai devreme decât majoritatea contemporanilor săi, că mobilitatea putea deveni cu adevărat sigură abia atunci când mișcarea putea fi controlată. Vehiculele din perioada respectivă erau instabile, imprevizibile și puternic afectate de vibrații, iar el a înțeles că suspensia, fără suportul altor tehnologii suplimentare, nu putea gestiona adecvat aceste aspecte. În jurul anului 1898, Truffault a dezvoltat o furcă față pe arc și un mecanism de amortizare bazat pe forța de frecare. Această invenție avea să devină celebrul amortizor Truffault Hartford, unul dintre primele sisteme capabile să stabilizeze cu adevărat vehiculele și să îmbunătățească capacitatea de manevrare — o inovație foarte apreciată în primele competiții de motorsport.

Prin transformarea mișcărilor necontrolate în comportamente predictibile, Truffault a pus bazele stabilității, confortului și siguranței în deplasare — principii care au devenit ulterior piloni ai expertizei ZF în domeniul șasiurilor.

De la moștenire la inovație

ZF a modelat evoluția industrială a tehnologiei de amortizare timp de aproape un secol. Odată cu apariția amortizării hidraulice, la începutul anilor 1930, mărcile SACHS și BOGE — astăzi, parte din patrimoniul ZF — au lansat aproape simultan primele amortizoare hidraulice, marcând schimbarea de paradigmă de la soluții pur mecanice.

Această tranziție a marcat un moment de cotitură pentru mobilitatea de zi cu zi: vehiculele nu mai resimțeau denivelările atât de puternic, ci absorbeau mult mai facil vibrațiile drumului. Șoferii s-au bucurat astfel de confort sporit, un contact mai bun al anvelopelor cu carosabilul și distanțe de frânare mai scurte, transformând amortizarea dintr-o necesitate mecanică într-o soluție care contribuie la siguranță, control și încredere.

În același deceniu, ZF și-a extins activitatea în segmentul tehnologiei de amortizare prin introducerea amortizoarelor bitubulare, contribuind la industrializarea și scalarea soluțiilor hidraulice.

Spre sfârșitul anilor 1960, apariția amortizoarelor monotubulare a sprijinit și mai mult performanța.Această tehnologie a permis ca amortizarea să influențeze activ comportamentul dinamic al vehiculului — oferind manevrabilitate mai precisă, feedback îmbunătățit de la carosabil și stabilitate crescută la viteze mari.

Acest aspect a devenit tot mai important pe măsură ce performanțele vehiculelor și așteptările clienților au crescut.

CDC — Punctul de inflexiune

În anii 1990, ZF a lansat soluția de control continuu al amortizării (CDC — Continuous Damping Control), marcând astfel tranziția de la amortizarea complet mecanică la un management inteligent al mișcării.

Această inovație a reprezentat o schimbare esențială pentru șoferi: vehiculele puteau acum să se adapteze în timp real la situații, să rămână stabile pe suprafețe denivelate, sigure în timpul manevrelor bruște și să asigure un rulaj lin în utilizarea de zi cu zi. Mișcarea devine astfel controlată în mod activ.

În prezent, ZF este lider global în segmentul tehnologiei CDC, cu peste 63 de milioane de amortizoare CDC produse la nivel mondial. Această scară reflectă concomitent leadershipul tehnologic, precum și încrederea industrială consolidată în timp.

Parcursul către sMotion

Astăzi, sistemul de amortizare complet activ de la ZF, sMOTION, stabilește noi standarde legate de confort, stabilitate și siguranță, mai ales în rândul vehiculelor electrice grele.

Generând proactiv contraforțe în locul unor simple reacții la inputuri, sMOTION elevează controlul mișcării și îi conferă echilibru, precizie și rafinament.

De la Truffault la sMotion: peste 120 de ani de inovație a amortizării

Privind către viitor, tehnologia de amortizare rămâne în continuare un element de bază pentru mobilitatea de mâine. Vehiculele electrice vin cu provocări noi — greutate crescută, ampatamente mai lungi și așteptări ridicate privind confortul —, iar nivelurile tot mai avansate de automatizare fac controlul mișcării mai important ca niciodată.

Prin intermediul unor sisteme avansate precum CDC și sMOTION, ZF confirmă că vehiculele viitorului își păstrează stabilitatea, siguranța și confortul deplasării în orice context.

Devine tot mai limpede faptul că soluțiile avansate de amortizare nu mai sunt asociate strict cu confortul. Pe măsură ce șoferii devin treptat pasageri, sistemele inteligente de control al mișcării devin tot mai importante pentru a răspunde cerințelor necesare, asociate cu perioada actuală a electrificării și automatizării: siguranță, stabilitate și rafinament.

ZF duce mai departe abordarea vizionară a lui Truffault prin inovația continuă, transformând mișcarea în control și oferind echilibru caracteristic mobilității de mâine.

