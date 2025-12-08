Armata Statelor Unite se pregătește să lanseze o nouă generație de drone mari fără pilot, dotate cu arme laser capabile să orbească senzori, să topească componente electronice și să doboare alte drone în aer, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mișcarea reprezintă cea mai importantă schimbare în designul dronelor militare americane de la MQ-1C Gray Eagle încoace și face parte dintr-un efort mai amplu al Pentagonului de a dezvolta sisteme cu energie direcționată. Laserele de mare putere se numără acum printre cele șase priorități tehnologice principale ale armatei.

Armata intenționează ca noile drone să transporte sarcini modulare, inclusiv arme laser capabile să neutralizeze drone la o fracțiune din costul interceptorilor tradiționali. Platformele vizate sunt drone mari, cu greutăți de peste 600 kg. Oficialii precizează însă că nu toate dronele vor fi echipate cu laser, acesta urmând să fie o opțiune suplimentară, adaptată la necesitățile teatrului de operațiuni.

Cum funcționează armele laser

Conform reprezentanților General Atomics, producătorul Gray Eagle, armele laser nu sunt gândite ca superarme, ci pentru a orbi optic, provoca incendii, topi plastic și perturba electronica inamică.

Startup-uri din domeniul tehnologiei de apărare, precum Aurelius Systems, au început deja să testeze lasere de sub 10 kilowați pentru integrarea pe drone Gray Eagle. Compania a demonstrat cu succes doborârea unor drone mici de la sol și a primit finanțare de 62.000 de dolari de la armata SUA prin programul FUZE.

Un program modular și flexibil

Noile drone nu vor fi construite complet de la zero, ci vor combina tehnologii existente cu inovații. Scopul este de a crea o flotă flexibilă, capabilă să susțină inițiative precum „Golden Dome”, proiectul administrației Trump pentru apărare stratificată împotriva dronelor, rachetelor și artileriei.