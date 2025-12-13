Pe 11 decembrie, Guinness World Records a anunțat oficial că drona Tianmushan-1 a parcurs 188,605 km (117,17 mile) în timpul unei misiuni desfășurate pe 16 noiembrie, în Hangzhou, China. Zborul a durat patru ore, iar fiecare etapă a fost monitorizată în timp real și verificată ulterior pentru a îndeplini cerințele de certificare, anunță Interesting Engineering.

„Acest record reprezintă un moment de cotitură pentru aeronavele multirotor alimentate cu hidrogen”, a declarat echipa de cercetare a Universității Beihang, care a dezvoltat drona Tianmushan-1. Inginerii au subliniat că sistemul de propulsie a funcționat stabil pe întreaga durată a zborului, iar manevrabilitatea dronei a rămas constantă pe tot parcursul misiunii.

Dronă proiectată pentru autonomie extinsă

Tianmushan-1 a efectuat primul său zbor în august 2024 și a intrat în producție în aprilie 2025. Drona folosește o celulă de combustie pe hidrogen, are un ampatament de 1.600 mm, cântărește 19 kg fără sarcină și poate transporta până la 6 kg de încărcătură utilă.

Universitatea Beihang afirmă că drona poate zbura timp de 240 de minute fără sarcină utilă și funcționează în intervale de temperatură între −40 °C și 50 °C. În plus, poate efectua misiuni autonome BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) de până la 100 km, extinzând astfel capacitatea sa de operare pe distanțe mari.

Aplicații practice în multiple industrii

Drona este deja utilizată pentru o gamă variată de sarcini la joasă altitudine, de la patrulări ecologice și inspecții de conducte de petrol și gaze, până la monitorizarea centralelor de energie regenerabilă. De asemenea, poate fi folosită în misiuni de aprovizionare a insulelor, observarea traficului urban și intervenții de urgență.

Inginerii subliniază că designul axat pe autonomie extinsă și propulsia stabilă sprijină obiectivele naționale pentru aviație mai verde și operațiuni industriale cu drone mai eficiente.

Hidrogenul, motorul unei noi piețe pentru drone

Recordul mondial confirmă potențialul comercial al dronelor pe hidrogen, pe măsură ce cererea pentru sisteme fără emisii și cu autonomie mare crește. Universitatea Beihang consideră performanța Tianmushan-1 ca o dovadă că tehnologia celulelor de combustie este pregătită pentru implementarea la scară largă în flote de drone.

Oficialii prezenți la expoziție au subliniat că realizarea este de așteptat să accelereze investițiile în cercetare și să stimuleze mai multe companii să exploreze platforme aeriene sustenabile și fără emisii.