Statele Unite au început să utilizeze o dronă de atac cu cost redus inspirată de modelul iranian Shahed-136, un semn al transformărilor rapide din războiul modern, potrivit unei analize publicate de Euronews.com.

Conflictul din Iran evidențiază încă o dată rolul tot mai important al dronelor în conflictele contemporane, în special al sistemelor ieftine și ușor de produs. Iranul a utilizat pe scară largă drona Shahed, un vehicul aerian fără pilot conceput pentru atacuri de tip kamikaze, care poate fi transportat și lansat inclusiv de pe platforme mobile, precum camioane.

Dezvoltată în 2016 de compania iraniană Shahed Aviation Industries, drona Shahed-136 are un cost estimat între 20.000 și 50.000 de dolari. Prin comparație, interceptarea unei astfel de drone poate implica folosirea unor sisteme mult mai costisitoare.

De exemplu, o rachetă a sistemului antiaerian MIM-104 Patriot poate costa aproximativ 4 milioane de dolari. Diferența de cost creează un dezechilibru economic semnificativ pe câmpul de luptă, deoarece apărarea devine mult mai scumpă decât atacul.

Răspunsul industriei americane

Pentru a contracara această strategie, companii din industria de apărare din Statele Unite au început să dezvolte drone similare, concepute pentru a fi produse în număr mare și la costuri reduse.

Un exemplu este drona FLM-136 LUCAS, dezvoltată de compania americană SpektreWorks din statul Arizona. Sistemul a fost prezentat public pentru prima dată anul trecut.

Drona are aproximativ 3 metri lungime și o anvergură a aripilor de 2,5 metri. Greutatea totală este de aproximativ 81 de kilograme, ceea ce o face mai ușoară decât modelul iranian.

În consecință, și încărcătura explozivă este mai mică: aproximativ 18 kilograme, comparativ cu 50 de kilograme în cazul dronei Shahed.

Autonomie și performanțe

FLM-136 LUCAS poate opera timp de până la șase ore și are o rază de acțiune de aproximativ 444 de mile marine. Drona poate zbura la altitudini de până la 4.500 de metri și este propulsată de un motor cu combustie internă, atingând o viteză maximă de aproximativ 200 km/h.

Potrivit informațiilor citate de Euronews, dronele LUCAS sunt deja utilizate de unități ale United States Central Command în Orientul Mijlociu pentru misiuni de atac de tip „one-way”, similare celor efectuate de dronele Shahed.

Departamentul Apărării al Statelor Unite consideră că producerea în masă a dronelor cu cost redus va deveni esențială în conflictele viitoare.

În 2025, Pentagonul a cerut industriei americane să livreze aproximativ 300.000 de drone, într-un efort de a crește rapid capacitățile militare în acest domeniu.

Oficialii americani susțin că această strategie ar putea reduce avantajul obținut în ultimii ani de Iran, care a demonstrat eficiența utilizării pe scară largă a dronelor kamikaze ieftine.