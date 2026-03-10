Turcia a anunţat marţi că un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfăşurat în centrul ţării, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran care intrase în spaţiul aerian turcesc, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Pe lângă măsurile pe care le luăm la nivel naţional, măsurile de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO au fost consolidate. În acest context, un sistem Patriot a fost desfăşurat în provincia Malatya (estul Anatoliei – n.r.) pentru a contribui la apărarea spaţiului nostru aerian”, a anunţat Ministerul turc al Apărării într-un comunicat citat de Reuters.

Instituţia a precizat că Ankara va continua să monitorizeze evoluţiile din regiune şi să coopereze cu aliaţii din cadrul NATO.

Provincia Malatya găzduieşte baza americană de la Kurecik

Provincia Malatya găzduieşte baza americană de la Kurecik, unde este instalat un radar de avertizare timpurie capabil să detecteze lansări de rachete din Iran.

Desfăşurarea sistemului Patriot are loc în contextul unor informaţii potrivit cărora Washingtonul analizează redistribuirea unor active militare, inclusiv sisteme Patriot aflate în prezent în Coreea de Sud. Nu este clar, însă, de unde ar putea fi transferată bateria de rachete desfăşurată în Turcia.

Deşi Turcia este considerată un actor tot mai important în industria globală de apărare şi deţine a doua cea mai mare armată din NATO, ţara nu dispune încă de un sistem complet dezvoltat de apărare aeriană. În cele două incidente cu rachete din ultima săptămână, Ankara s-a bazat pe sistemele de apărare aeriană ale NATO desfăşurate în estul Mării Mediterane.

În prezent, în Turcia se află deja un sistem Patriot aparţinând Spaniei, desfăşurat în cadrul apărării colective a NATO.

NATO a interceptat şi distrus o a doua rachetă iraniană

Anunţul făcut marţi vine la o zi după ce NATO a interceptat şi distrus o a doua rachetă iraniană. În urma incidentului, Statele Unite au decis să îşi închidă consulatul general din Adana, în sudul Turciei, şi au recomandat cetăţenilor americani să părăsească regiunea.

Pe lângă baza de la Kurecik, trupe americane sunt staţionate şi la baza aeriană Incirlik, o instalaţie NATO aflată la aproximativ 10 kilometri de oraşul Adana.

De la începutul războiului, Iranul a lansat rachete şi drone pe o arie extinsă, vizând mai multe ţări din regiune, în încercarea de a lovi interese americane.

Prezenţa bazelor militare Incirlik şi Kurecik rămâne un subiect extrem de sensibil în Turcia. Acest lucru a fost evidenţiat şi de arestarea, la sfârşitul lunii februarie, a trei jurnalişti turci acuzaţi de încălcarea „securităţii naţionale”, după publicarea unor imagini cu baza Incirlik la scurt timp după începerea atacurilor asupra Iranului.