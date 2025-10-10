Hidroelectrica își cumpără drone aeriene și subacvatice / Vehiculele submersibile vor fi capabile să opereze în apă contaminată sau curenți puternici

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, intenționează să achiziționeze drone aeriene și subacvatice pentru activități de supraveghere, inspecție și monitorizare, transmite Profit.ro.

Compania a lansat o licitație pentru 4 drone aeriene și 7 subacvatice, cu o valoare estimată a contractului de 294.213 lei plus TVA.

Dronele aeriene vor fi utilizate pentru verificarea lucrărilor pe albii de râuri și canale, evaluarea stării apelor, identificarea deșeurilor, inspectarea echipamentelor electrice, scanarea clădirilor și hidrocentralelor, detectarea pierderilor termice și sprijin în realizarea certificatelor energetice.

Dronele subacvatice vor inspecta maluri, pereții, penele de captare, plafoanele de vane și structurile submersibile, detectând fisuri, coroziuni, deteriorări ale betonului și depuneri.

Achiziția este menită să crească siguranța echipamentelor prin evaluări cu termoviziune, anticipând posibile probleme.

Utilizarea dronelor subacvatice va elimina scufundările costisitoare și riscante făcute de oameni. Vehiculele vor fi capabile să opereze în apă contaminată sau curenți puternici, să colecteze date georeferențiate și materiale video precise, cu mobilizare rapidă și costuri mult mai reduse decât echipele de scafandri sau bărcile dedicate.

Hidroelectrica operează 188 de hidrocentrale, având o putere instalată totală de aproximativ 6.300 MW.