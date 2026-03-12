Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat joi, la București, un acord de cooperare în domeniul apărării care vizează dezvoltarea unor capacități industriale militare pe teritoriul României.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Documentul prevede, printre altele, înființarea unor instalații de producție pentru sisteme și capacități de apărare, realizate cu tehnologie ucraineană. Primul proiect concret ar urma să fie producția de drone în România, investiția fiind estimată la aproximativ 200 de milioane de euro, scrie G4Media.

Finanțarea este gândită în principal prin mecanismul SAFE al Uniunii Europene, potrivit documentului semnat la București.

Transfer de tehnologie și proprietate intelectuală

Potrivit acordului, partea ucraineană se angajează să permită transferul tehnologiilor necesare pentru dezvoltarea capacităților industriale în România, în limitele legislației aplicabile privind controlul exporturilor.

Mai exact, documentul prevede că „partea ucraineană va permite, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile în materie de control al exporturilor, partajarea tehnologiilor respective, a proprietății intelectuale protejate reciproc și a datelor necesare pentru înființarea de instalații de producție pentru sisteme și capacități de apărare în România”.

Scopul acestor transferuri este consolidarea securității nu doar pentru cele două state, ci și pentru întreaga regiune.

În document se precizează explicit că acest demers este realizat „în beneficiul securității Ucrainei, României, regiunii Mării Negre și continentului european”.

De asemenea, partea ucraineană își asumă să facă demersurile necesare pentru ca entitățile relevante din industrie să poată transfera în mod legal tehnologiile stabilite de ambele părți.

Producția de drone, prima etapă a cooperării

Unul dintre punctele centrale ale acordului îl reprezintă dezvoltarea rapidă a capacităților de producție pentru drone în România.

Documentul menționează clar că „localizarea în România a producției de drone în cel mai scurt timp posibil va fi considerată de părți ca fiind proiecte din prima fază a unei astfel de cooperări”.

Aceste proiecte ar urma să fie finanțate, în special, prin inițiativa SAFE a Uniunii Europene, cu o valoare estimată de până la 200 de milioane de euro.

Companii ucrainene din domeniul apărării ar putea intra pe piața românească

Acordul deschide și posibilitatea extinderii cooperării industriale între companii din cele două state.

Potrivit documentului, România va facilita și va promova înființarea unor companii ucrainene din domeniul apărării și securității pe teritoriul său. Acest lucru ar putea avea loc prin diferite forme de colaborare: întreprinderi comune, parteneriate industriale sau acorduri de coproducție.

Totodată, autoritățile române se angajează să identifice și să reducă eventualele bariere administrative sau legislative care ar putea împiedica dezvoltarea acestor investiții.

Cooperarea ar urma să fie implementată în principal prin utilizarea instrumentelor de finanțare disponibile, inclusiv cele prevăzute de Regulamentul SAFE al Uniunii Europene. În plus, România își asumă sprijinirea unor proiecte industriale comune pe termen lung în domeniul apărării.

Documentul nu are caracter juridic obligatoriu

Deși acordul stabilește direcții clare de cooperare, documentul semnat la București nu reprezintă un angajament juridic obligatoriu între cele două state.

Textul precizează explicit că „prezenta declarație comună nu constituie un angajament juridic obligatoriu, nici în temeiul dreptului internațional, nici în temeiul dreptului național, între părți”.

Orice obligație juridică, financiară sau de altă natură va trebui stabilită ulterior prin acorduri separate, care vor fi supuse procedurilor naționale de aprobare ale fiecărei părți.

Documentul integral poate fi consultat aici.