O echipă de cercetători din Statele Unite a descoperit o metodă surprinzător de simplă pentru a neutraliza dronele autonome care urmăresc ținte, o umbrelă obișnuită acoperită cu un model grafic special. Soluția, denumită FlyTrap, poate atrage dronele suficient de aproape pentru a fi capturate cu o plasă sau pentru a fi forțate să se prăbușească, informează Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Studiul a fost realizat de cercetători de la University of California, și arată că tehnologia de urmărire autonomă a țintelor, tot mai utilizată în drone comerciale și în operațiuni de securitate, prezintă vulnerabilități semnificative.

Cum funcționează „capcana” pentru drone

Metoda FlyTrap exploatează modul în care dronele folosesc camere video și algoritmi de inteligență artificială pentru a urmări automat o țintă. Sistemul de navigație interpretează imaginile captate de cameră și ajustează poziția dronei pentru a menține o anumită distanță față de obiectul urmărit.

Cercetătorii au descoperit însă că un model vizual special, imprimat pe o umbrelă, poate păcăli algoritmii de urmărire. Computerul dronei interpretează imaginea de pe umbrelă ca pe o persoană care se îndepărtează, chiar dacă aceasta rămâne pe loc.

Pentru a menține distanța optimă de urmărire, drona începe să se apropie treptat de persoana care ține umbrela. În final, aparatul de zbor ajunge suficient de aproape pentru a putea fi capturat cu o plasă sau pentru a se prăbuși.

„Urmărirea autonomă a țintelor are un potențial uriaș, dar și riscuri serioase”, a explicat Alfred Chen, profesor de informatică la universitate și coautor al studiului. Potrivit acestuia, tehnologia este utilizată de forțele de ordine pentru supraveghere și securitate publică, dar poate fi exploatată și de infractori.

Vulnerabilități într-o tehnologie tot mai răspândită

Funcțiile de urmărire automată, cunoscute în dronele comerciale drept „Active Track” sau „Dynamic Track”, sunt tot mai frecvent integrate în aparate folosite pentru supraveghere, patrule de frontieră sau aplicații de securitate.

Cercetătorii spun însă că studiul lor reprezintă primul test de securitate sistematic al acestei tehnologii. Rezultatele arată că dronele pot fi manipulate fizic pentru a se apropia de o țintă falsă.

„Dacă este atât de ușor să preiei controlul asupra comportamentului unei drone autonome, utilizarea lor în spații publice sau în operațiuni sensibile ar trebui analizată cu atenție”, a avertizat autorul principal al studiului, Shaoyuan Xie.

Teste pe drone comerciale

Metoda FlyTrap funcționează printr-un gest extrem de simplu: deschiderea unei umbrele portabile. Sistemul nu necesită conexiuni wireless, semnale externe sau echipamente electronice suplimentare și poate funcționa în diverse condiții de lumină și vreme.

În testele efectuate, cercetătorii au demonstrat cu succes atacuri asupra a trei drone comerciale: DJI Mini 4 Pro, DJI Neo și HoverAir X1.

Dronele au fost atrase suficient de aproape pentru a putea fi capturate sau pentru a se prăbuși. Echipa de cercetare a anunțat că a informat deja producătorii, inclusiv DJI și HoverAir, despre vulnerabilitățile descoperite.