Obiectivul noului șef al dronelor militare ucrainene: 35.000 de soldați ruși uciși sau răniți pe lună / Ar fi mai mulți oameni decât poate recruta Kremlinul

Șeful forțelor ucrainene de drone a stabilit un nou obiectiv pentru echipajele sale: să ucidă în fiecare lună mai mulți soldați ruși decât poate recruta Kremlinul, transmite TrenchArt.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Robert Brovdi, noul șef al Forțelor Ucrainene de Sisteme Fără Pilot, a declarat corespondentului de război ucraineano-american David Kiricenco că echipele sale de drone „trebuie să aibă ca obiectiv uciderea sau rănirea unui număr de soldați ruși egal cu cel desfășurat în Ucraina în fiecare lună – un număr estimat la 35.000”.

Este vorba de foarte mulți ruși. Dar Brovdi are un plan.

Potrivit comandantului suprem ucrainean, generalul Oleksandr Sîrskîi, 33.200 de ruși au fost uciși sau răniți în iulie – cu 800 mai mulți decât în iunie.

Dar Kremlinul reușește în continuare să mărească armata rusă din Ucraina cu aproximativ 9.000 de soldați pe lună. În prezent, ar putea fi 700.000 de ruși în Ucraina, ceea ce conferă Rusiei un avantaj enorm în ceea ce privește personalul în multe sectoare. În timp ce Ucraina are un milion de oameni înarmați, trebuie să-și păzească întreaga frontieră. Acest lucru înseamnă că acel milion de soldați este distribuit pe o suprafață foarte mare.

Avantajul tehnologic al dronelor

Brovdi a transformat operațiunile ucrainene cu drone într-un joc, recompensând unitățile pentru lovituri confirmate cu echipamente mai bune. Unitatea fondată de Brovdi, Birds of Magyar, a înregistrat 1.309 ruși uciși sau răniți în februarie, 1.848 în martie, 1.804 în aprilie și 2.221 în mai.

Există zeci de companii de drone, batalioane, regimente și brigăzi în Forțele de Sisteme Fără Pilot și în alte ramuri militare ucrainene, cu mii de operatori. Numai unitățile de drone ale Forțelor de Sisteme Fără Pilot au ucis 2.548 de ruși în iunie și au rănit aproape 2.000, potrivit lui Sîrskîi.

Ar putea fi necesară o creștere de șase ori a numărului de ucideri cu drone pentru a atinge obiectivul lui Brovdi. Dar șeful Forțelor de Sisteme Fără Pilot a insistat că este posibil. „Acest lucru poate fi realizat prin crearea unei zone de ucidere adânci între linia frontului și zonele din spate, tradițional mai sigure”, a transmis Kiricenco, citându-l pe Brovdi.

În prezent, dronele cu vedere la prima persoană (FPV) din Ucraina domină câmpul de luptă până la 15 km de linia de contact. Se depun eforturi pentru extinderea zonei de distrugere a dronelor la 40 de km. „Obiectivul: să împiedicăm forțele ruse să se deplaseze nedetectate pe front”, a scris Kiricenco.

Dronele care captează și repetă semnalele radio, mărind astfel raza de acțiune a celor mai îndepărtate FPV-uri, sunt esențiale pentru această extindere. Pe măsură ce sistemul de control se pune la punct, analistul Andrew Perpetua anticipează că zona de distrugere a dronelor ucrainene se va extinde și mai mult.

Rusia poate riposta cu propriile drone, desigur. „Inamicul nu stă nici el pe loc – îmbunătățește, perfecționează caracteristicile UAV-urilor sale de atac, schimbă tactica, utilizează din ce în ce mai mult fibra optică, inteligența artificială și viziunea artificială pentru FPV și proiectează drone Geran cu motor turboreactor”, a spus Sîrskîi.

Însă industria rusă – greoaie și adesea coruptă – se luptă să se extindă și să inoveze în același ritm cu industria ucraineană. În același timp, războiul electronic al Ucrainei – adică bruiajul radio – este mult mai eficient decât cel al Rusiei și adesea blochează dronele Rusiei, în timp ce dronele Ucrainei zboară mai liber.

„Pe măsură ce Ucraina își perfecționează utilizarea sistemelor autonome, Rusia ar trebui să se pregătească pentru pierderi și mai mari”, a avertizat Kiricenco. Rămâne de văzut dacă aceste pierderi vor depăși vreodată numărul de recruți ai Rusiei.