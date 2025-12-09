Avionul de luptă chinezesc Shenyang J-15 „Flying Shark”, care operează de pe portavionul Liaoning, a provocat recent un incident internațional prin faptul că a fixat de două ori radarul pe avioanele japoneze, determinându-l pe ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, să califice acest act ca fiind „periculos și extrem de regretabil”, transmite The Eurasian Times.

Atât J-15, cât și Liaoning au legături surprinzătoare cu Ucraina și fosta Uniune Sovietică.

J-15 este o componentă crucială a ambițiilor Chinei de a avea o „marină de apă albastră” și a strategiilor sale A2/AD (anti-acces/negare de zonă). Originile aeronavei datează din 2001, când China a achiziționat în secret un prototip Su-33 neterminat din Ucraina, care a fost apoi reconstruit și îmbunătățit pentru marina sa.

În ciuda importanței sale strategice, J-15 a fost criticat de unii analiști din cauza problemelor de fiabilitate și a greutății sale mari. Acesta este cel mai greu avion de vânătoare din lume bazat pe un portavion. Versiunile timpurii foloseau motoare rusești nesigure, înlocuite acum cu modelul WS-10 chinezec.

China modernizează activ platforma, prezentând J-15B de generația 4.5 cu radar AESA, varianta J-15D pentru război electronic (un răspuns la EA-18G Growler din SUA) și J-15T pregătit pentru catapultare pentru cel mai nou portavion, Fujian.

În mod similar, portavionul Liaoning, lansat în 2012, este o navă sovietică recondiționată, achiziționată tot din Ucraina. La momentul achiziției, vasul era terminat în proporție de două treimi.

Armata Populară de Eliberare a Chinei a elaborat un plan pentru a-l achiziționa în mod discret în 1998, folosind un om de afaceri sub pretextul transformării navei într-un cazinou. După ani de obstacole, nava a fost livrată și finalizată, devenind nava amiral a Armatei Populare de Eliberare și prima platformă de lansare pentru avionul J-15.