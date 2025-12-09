dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Cum folosește China două foste „relicve” ucrainene pentru a hărțui rivala Japonia / Povestea avionului J-15 și a portavionului Liaoning

Andrei Manole
9 decembrie 2025
avionul j-15 si portavionul liaoning intr-un colaj foto
Sursa foto: Wikimedia Commons (colaj TechRider)
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Avionul de luptă chinezesc Shenyang J-15 „Flying Shark”, care operează de pe portavionul Liaoning, a provocat recent un incident internațional prin faptul că a fixat de două ori radarul pe avioanele japoneze, determinându-l pe ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, să califice acest act ca fiind „periculos și extrem de regretabil”, transmite The Eurasian Times.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Atât J-15, cât și Liaoning au legături surprinzătoare cu Ucraina și fosta Uniune Sovietică.

J-15 este o componentă crucială a ambițiilor Chinei de a avea o „marină de apă albastră” și a strategiilor sale A2/AD (anti-acces/negare de zonă). Originile aeronavei datează din 2001, când China a achiziționat în secret un prototip Su-33 neterminat din Ucraina, care a fost apoi reconstruit și îmbunătățit pentru marina sa.

În ciuda importanței sale strategice, J-15 a fost criticat de unii analiști din cauza problemelor de fiabilitate și a greutății sale mari. Acesta este cel mai greu avion de vânătoare din lume bazat pe un portavion. Versiunile timpurii foloseau motoare rusești nesigure, înlocuite acum cu modelul WS-10 chinezec.

Citește și: Dispariția singurului portavion al Rusiei a lăsat „orfane” 22 de avioane de luptă speciale MiG / Acum Ucraina le vânează unul câte unul

China modernizează activ platforma, prezentând J-15B de generația 4.5 cu radar AESA, varianta J-15D pentru război electronic (un răspuns la EA-18G Growler din SUA) și J-15T pregătit pentru catapultare pentru cel mai nou portavion, Fujian.

portavion in drum spre china
Portavionul Varyag, viitorul Liaoning, în drum spre China în anul 2001. (Sursa foto: Wikimedia Commons)

În mod similar, portavionul Liaoning, lansat în 2012, este o navă sovietică recondiționată, achiziționată tot din Ucraina. La momentul achiziției, vasul era terminat în proporție de două treimi.

Armata Populară de Eliberare a Chinei a elaborat un plan pentru a-l achiziționa în mod discret în 1998, folosind un om de afaceri sub pretextul transformării navei într-un cazinou. După ani de obstacole, nava a fost livrată și finalizată, devenind nava amiral a Armatei Populare de Eliberare și prima platformă de lansare pentru avionul J-15.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...