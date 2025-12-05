Dispariția singurului portavion al Rusiei a lăsat „orfane” 22 de avioane de luptă speciale MiG / Acum Ucraina le vânează unul câte unul

Singurul portavion al Marinei Ruse, Admiral Kuznetsov, aflat într-o stare avansată de degradare, este în reparații capitale din 2017 și este foarte puțin probabil să revină vreodată în serviciu activ, transmite TrenchArt.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acest sfârșit pentru portavionul vechi de 34 de ani a lăsat „orfane” avioanele sale specializate: 22 de avioane de luptă Mikoyan MiG-29KR. Aceste avioane supersonice cu două motoare, livrate între 2013 și 2016, posedă caracteristicile necesare pentru a fi utilizate la bordul navelor, cum ar fi aripile pliabile și cârligele de oprire.

Odată cu scoaterea din serviciu a portavionului, rușii au reutilizat avioanele MiG-29KR, desfășurând cel puțin câteva în Crimeea pentru patrule aeriene deasupra teritoriului ocupat, care este o țintă frecventă a campaniei de atacuri în profunzime a Kievului.

Ucrainenii vizează cu prioritate aceste avioane MiG-29KR. O dronă de atac cu rază lungă de acțiune, controlată de o unitate de forțe speciale a Ucrainei, a lovit recent una dintre aceste aeronave la aerodromul Kacea din Crimeea.

Avioanele MiG-29KR au avut anterior o desfășurare problematică în 2016 în Siria, unde escadrila aeriană a pierdut două aeronave din cauza unui sistem de frânare defect, ceea ce a determinat liderii flotei să considere portavionul Admiral Kuznetsov nesigur.

În ciuda încercărilor de a utiliza MiG-urile supraviețuitoare pentru apărarea aeriană în Arctica și Crimeea, noul lor rol rămâne periculos. Cu baza la aerodromuri precum Sakî și Kacea, acestea apără împotriva rachetelor, dronelor și dronelor navale ucrainene.

Citește și: „Performanță catastrofală”: Rusia i-a vândut Indiei avioane de luptă navale cu probleme mari la radare, potrivit datelor făcute publice de hackeri