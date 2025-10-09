„Performanță catastrofală”: Rusia i-a vândut Indiei avioane de luptă navale cu probleme mari la radare, potrivit datelor făcute publice de hackeri

O nouă scurgere de informații din partea grupului de hackeri Black Mirror a dezvăluit documente interne rusești care detaliază problemele tehnice persistente și critice ale sistemului radar Zhuk-ME instalat pe avioanele MiG-29K/KUB ale Marinei indiene, transmite Defence Blog.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Documentul, care ar fi fost preluat de la Rostec, conglomeratul de apărare al statului rus, dezvăluie ani de tensiuni între oficialii indieni și ruși cu privire la fiabilitatea extrem de scăzută a radarului.

Contractul de achiziție prevedea un timp mediu între defecțiuni (MTBF) de 150 de ore de zbor și un timp mediu între anomalii/erori (MTBD) de 120 de ore. Cu toate acestea, datele reale din perioada 2016-2018 au arătat o „performanță catastrofală”. La începutul anului 2016, sistemul a înregistrat doar 20 de ore MTBD și 97 de ore MTBF, cu mult sub pragul contractual.

Corespondența internă citează plângeri formale repetate din partea Marinei indiene, care critică funcționarea nesatisfăcătoare a radarului și defecțiunile recurente ale echipamentelor. India ar fi solicitat, potrivit unor informații, ca toate sistemele radar să fie refăcute pe cheltuiala Rusiei.

Scurgerea de informații sugerează, de asemenea, că Rusia ar fi umflat artificial datele de performanță, afirmând că „indicatorul real nu poate reprezenta fiabilitatea factuală a radarului Zhuk-ME”, deoarece timpul de zbor utilizat pentru calcule includea zboruri efectuate cu module radar simulate.

În ciuda încercărilor de reproiectare ale dezvoltatorului radarului, NIIR Phazotron, pentru a îndeplini nivelurile de performanță contractuale, problema finanțării actualizărilor rămâne deschisă. În consecință, în mai 2019, Marina indiană a eliminat oficial radarul Zhuk-ME din certificatul original al producătorului, eliminându-l efectiv din lista componentelor certificate.

Dezvăluirea subliniază tensiunile crescânde în cooperarea rusă-indiană în domeniul apărării.