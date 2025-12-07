Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminica aceasta că avioane militare chineze şi-au „blocat” radarul asupra unor avioane de vânătoare japoneze în largul Insulei Okinawa în ziua precedentă şi a denunţat incidentele ca fiind „periculoase şi extrem de regretabile”, notează AFP, citată de Agerpres.

Tokyo a adresat Beijingului un „protest energic” în urma incidentelor, care nu au făcut victime sau pagube, a declarat Koizumi într-o conferinţă de presă organizată în grabă duminică dimineaţă.

Potrivit ministrului, incidentul a avut loc în largul mării la sud-est de insula Okinawa, în extremitatea sudică a arhipelagului japonez.

„Un avion de vânătoare J-15 lansat de pe portavionul marinei chineze Liaoning şi-a activat intermitent radarul” pentru a viza un avion de vânătoare japonez F-15 care încercase să-l intercepteze, a indicat ministerul într-un comunicat.

Un incident similar, care a implicat un alt avion decolat de pe Liaoning şi un alt avion japonez, a avut loc aproximativ două ore mai târziu, a adăugat ministerul, denunţându-l ca fiind „un act periculos care depăşeşte cadrul necesar pentru siguranţa zborului”.

„Blocarea” este acţiunea prin care radarul unui avion militar încetează să mai scaneze pur şi simplu cerul şi începe să urmărească o ţintă specifică pentru a obţine o soluţie de tir. Avioanele de vânătoare moderne au sisteme care pot detecta când sunt vizate în acest fel.

Relaţiile dintre Beijing şi Tokyo au devenit tensionate de când noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a lăsat să se înţeleagă în noiembrie că ţara sa ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului, o insulă democratică a cărei suveranitate este revendicată de China.

De atunci, mai multe incidente care au implicat nave japoneze şi chineze au avut loc în Marea Chinei de Est, în apropierea Insulelor Senkaku – numite Diaoyu de chinezi – care sunt administrate de Tokyo, dar revendicate de Beijing.