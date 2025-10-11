Submarinele au atacat navele și au amenințat supraviețuirea multor națiuni, încă de la apariția lor. În cel de-al Doilea Război Mondial au jucat un rol crucial. De aceea și distrugerea lor a devenit un obiectiv important.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

O modalitate de a riposta a fost cu aeronave de război antisubmarin. Atacarea unui submarin din aer era un joc periculos, deoarece submarinele de la suprafață ripostau asupra atacatorilor lor cu mitraliere și tunuri. Bombardierele convertite puteau zbura la câteva sute de metri deasupra mării, lansând grenade la adâncime și rachete. Cele peste 120 de avioane aliate doborâte în timp ce atacau submarine stau mărturie asupra faptului că nu a fost în niciun caz o afacere unilaterală.

Interesant este că, în ciuda progreselor semnificative în tehnologie, singurul submarin care a fost scufundat în luptă după al Doilea Război Mondial era unul „demodat”.

Clasamentul următor ar putea fi un pic denaturat în favoarea aeronavelor aliate. Marina Germană (Kreigsmarine) a pierdut 287 de submarine din cauza aeronavelor, mai mult decât numărul total de submarine pierdute de Marina Regală Britanică, Marina SUA și Marina Imperială Japoneză la un loc.

Iată care sunt, conform datelor analizate de Autocar, cele mai eficiente aeronave împotriva submarinelor, din toate timpurile:

10. Westland Wessex, Lynx și Wasp

Doar un singur submarin a fost scufundat de aeronave de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Această navă nefericită a fost ARA Santa Fe. Numele său original era USS Catfish și a fost construită în 1944. Aceasta înseamnă că niciun submarin postbelic nu a fost scufundat de acțiuni inamice.

În dimineața zilei de 25 aprilie 1982, Santa Fe pleca de la Grytviken în Georgia de Sud, după ce debarcase provizii pentru forțele argentiniene care ocupau insula. A fost detectată pe radar de Westland Wessex HAS3 de pe HMS Antrim înainte de a se afla într-o zonă în care se putea scufunda. Apropiindu-se din pupa, Wessex era aproape deasupra capului înainte ca echipajul să-l vadă. Câteva momente mai târziu, două grenade de adâncime au căzut spre submarin. Daunele provocate de acest prim atac au împiedicat Santa Fe să se scufunde, fie și numai pentru că nu ar mai fi putut ieși niciodată la suprafață.

A urmat o bătălie continuă. În timp ce argentinienii încercau să se întoarcă la Grytviken, Westland Lynx de pe HMS Brilliant mitralia submarinul, iar Westland Wasps de pe HMS Endurance și Plymouth au tras mai multe rachete AS.12. Deși Santa Fe a reușit să se întoarcă la doc, războiul ei se terminase și a rămas acolo până la scufundarea sa în 1985.

Acest lucru a înjumătățit numărul de submarine ale forțelor argentiniene care încercau să controleze Insulele Falkland. Acest lucru a lăsat adâncurile Atlanticului de Sud deschise unor submarine britanice mult mai moderne – șase la număr – dintre care unul a scufundat crucișătorul argentinian General Belgrano – o altă fostă navă a Marinei SUA, care supraviețuise atacului de la Pearl Harbor – o săptămână mai târziu.

9. Lohner L

Deși acum fără ieșire la mare, în 1914 Imperiul Austro-Ungar avea o coastă extinsă a Marii Adriatice. Ca atare, avea o marină substanțială cu 13 nave de luptă, 18 distrugătoare, 6 submarine și un Serviciu Aerian.

Pe 15 septembrie 1916, submarinul Foucault al Marinei Franceze patrula lângă intrarea în baza navală de la Cattaro, acum Kotor în Muntenegru. Două hidroavioane Lohner L ale Serviciului Aerian Naval Austro-Ungar se aflau, de asemenea, în zonă. Deși Foucault se afla în imersie, apele limpezi ale Mării Adriatice le-au permis echipajelor să-l observe cu ușurință.

Deși relativ fragile și cu o viteză maximă de doar 100 km/h, hidroavioanele Lohner puteau transporta câteva sute de kilograme de bombe. Patru dintre acestea au fost lansate, cel puțin una lovind submarinul, făcându-l să-și piardă puterea și să înceapă să se scufunde. Deși un incendiu le-a agravat problemele, francezii au reușit cumva să ajungă la suprafață. Confruntându-se cu o situație dificilă, comandantul navei a ordonat scufundarea submarinului fără energie. Echipajul a fost apoi salvat de atacatorii care au debarcat pe apă pentru a avea grijă de ei până când o vedetă torpiloare a putut veni să-i ia prizonieri.

Aproape cu siguranță cea mai lentă aeronavă de pe această listă, Lohner L, are meritul de a fi dovedit că aeronavele puteau avea un rol de jucat în scufundarea submarinelor.

8. Potez-CAMS 141

Deși este un tip avion relativ obscur, Potez-CAMS 141 are cel mai mare raport de submarine scufundate per aparat construit din toate timpurile. Trebuie recunoscut faptul că acest lucru se datorează faptului că doar un singur aparat de acest tip a fost construit, dar a reușit cel puțin să scufunde U-105 pe 2 iunie 1943.

Potez-CAMS 141, cunoscut și sub numele de Antarès, a fost proiectat și construit conform specificațiilor Amiralității Franceze din 1935 pentru un hydroplan de recunoaștere maritimă cu rază lungă de acțiune. Prototipul a zburat în 1938. Comenzi pentru încă 19 aparate au fost întocmite până în septembrie 1939, însă, după căderea Franței în 1940, acestea nu au mai fost construite.

Singurul exemplar a dus o existență oarecum nomadă, operând inițial din Maroc, iar până în septembrie 1940 patrula din Senegal ca parte a forțelor franceze de la Vichy. Odată cu debarcările Aliaților în Africa de Nord la sfârșitul anului 1942, Antares și-a schimbat din nou tabăra, deschizând calea pentru urmărirea cu succes a U-105 chiar la sud de Dakar, șapte luni mai târziu.

Din păcate, provenind dintr-un lot de producție de un singur exemplar și cu puține piese de schimb disponibile la începutul anului 1944, se apropia de sfârșitul duratei sale de viață operaționale, după ce zburase în jur de 1800 de ore. Din păcate, se pare că fuselajul a fost casat în Africa, ceea ce înseamnă că există puține, dacă există, rămășițe din ceea ce, după cel puțin un anumit indicator, a fost cel mai de succes avion antisubmarin din toate timpurile.

7. Curtiss H-12

Curtiss H-12 a fost o versiune modificată a unui hidroavion american cu motoare Rolls-Royce Eagle și a fost unul dintre primele avioane antisubmarin ale Marinei Regale. Pe 27 mai 1917, un H-12 care opera din Insulele Scilly a observat UC-66 la suprafață, în nordul arhipelagului. Pilotul a lansat încărcătura utilă de bombe, de 50 kg. Doar două dintre ele par să fi lovit submarinul, care s-a scufundat curând din pupă și nu a mai fost văzut până în 2009.

Lovit de focul de mitralieră al submarinului care se scufunda, aeronava a zburat înapoi la baza sa de pe Tresco, mecanicul ținând cârpe peste o gaură de glonț în radiatorul din tribord.

La celălalt capăt al Canalului Mânecii, pe 22 septembrie 1917, un alt H-12, escortat de două avioane de vânătoare Sopwith Camel, a atacat un submarin la suprafață în vecinătatea navei ușoare West Hinder, la aproximativ 20 de mile de Ostend. După ce a fost, de asemenea, lovit de două bombe, submersibilul s-a înclinat și s-a scufundat, lăsând petrol la suprafață. Acum se crede că submarinul afectat a fost UB-32.

Pe lângă faptul că au fost, probabil, responsabile pentru 66% din submarinele scufundate de avioane în Primul Război Mondial, avioanele Curtiss H-12 au doborât și mai multe zeppeline. Ceea ce, având în vedere viteza sa maximă de 160 km/h, trebuie să fi dus la unele dintre cele mai lente lupte aeriene din istorie.

6. Grumman Wildcat

Deși Grumman Wildcat nu pare a fi singurul responsabil pentru scufundarea vreunui submarin, a fost implicat în distrugerea a 27 dintre ele. A început această serie în timp ce opera cu 802 NAS de pe HMS Audacity, avioane aflate în patrulă reperând U-131 la suprafață lângă Madeira. Wildcat-urile au efectuat mitralieri în timp ce un grup de distrugătoare și sloop-uri se apropiau pentru a le da lovitura de grație cu focuri de armă și grenade de adâncime.

Mai tipic, au fost asociate fie cu un Swordfish, fie cu un Avenger. Marea majoritate a scufundărilor asistate de Wildcat au avut loc în timp ce operau de pe punțile unui portavion de escortă al Marinei SUA, alături de partenerul său de hangar Grumman.

Vânătorul a efectuat mitralieri în timp ce Avenger era poziționat pentru o grenadă de adâncime sau un atac cu torpile. Torpilele în cauză aveau numele de cod Fido și au fost primele torpile autodirecționate care căutau zgomotul elicelor submarinului. Deși o minune tehnică, acestea atingeau de o viteză maximă de 27 km/h, puțin mai mică decât viteza la suprafață a majorității submarinelor.

Hărțuirea continuă din partea Wildcat a jucat un rol important în încetinirea și scufundarea scufundarea submarinelor., După loviturile aeriene, submersibilele se chinuiau să atingă 14 km/h și au devenit o pradă ușoară pentru Fido.

5. Fairey Swordfish

Scopul principal al războiului antisubmarin nu este neapărat scufundarea submarinelor – ci, în general, oprirea submarinului să scufunde nave. Acest lucru este valabil mai ales dacă navele transportă provizii care mențin țara în viață. Așadar, în timpul Bătăliei din Atlantic, escortele care au reușit să scufunde cinci submarine în timp ce convoiul lor era decimat ar putea fi privite mai puțin favorabil decât cele care au reușit să-și aducă încărcăturile fără pierderi pentru niciuna dintre părți.

Având în vedere acest lucru, faimoasa contribuție a lui Fairey la arta războiului naval merită un loc special pe această listă.

În total, avioanelor Swordfish li se atribuie 25 de scufundări de submarine, ceea ce le plasează pe locul 9 doar ca număr de nave. Cu toate acestea, capacitatea de a opera de pe portavioane de escortă și punțile de zbor și mai mici de pe portavioanele comerciale (MAC) le-au permis să ofere o escortă aeriană continuă peste Atlantic. MAC-urile erau, așa cum sugerează și numele, nave comerciale cu o punte de zbor din lemn de dimensiuni modeste, de 125 de metri pe 19 metri, aveau o viteză maximă limitată de aproximativ 22 km/h și transportau cel mult patru Swordfish.

În ciuda acestei capacități limitate, prezența lor a forțat submarinele să stea adânc sub apă sub apă, împiedicându-le să se apropie de convoaie. Poate că acest lucru explică de ce, din cele 207 convoaie escortate de Swordfish care operau de pe MAC-uri, doar nouă nave au fost pierdute din cauza submarinelor.

4. Consolidated Catalina

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost folosite mai multe hidroavioane, pentru ASW cel mai bun dintre acestea fiind, fără îndoială, Consolidated Catalina. Capabil să efectueze o patrulă de două ore la 800 de mile de bază, putea duce lupta departe în Atlantic. Deși avea doar jumătate din motoarele Sunderland, Catalina putea transporta aproape aceeași încărcătură de arme și avea avantajul de a putea folosi și torpile, lucru pe care l-a folosit cu mânie în jurul Guadalcanalului.

Primul submarin scufundat de un Catalina a fost U-452, care a fost atacat la sud de Islanda de traulerul HMS Vascama și de un avion al escadrilei 209 a RAF în august 1941. Printr-o întorsătură a sorții, următorul submarin scufundat de un Catalina se afla într-o locație similară, un an mai târziu, de un avion al Marinei SUA.

Ca aeronave de patrulare, Catalina au fost, de asemenea, responsabile pentru reperarea navei de luptă germane Bismarck înainte de bătălia sa finală, a debarcărilor japoneze în Malaya și a flotei japoneze înainte de bătăliile de la Ceylon și Midway.

În ceea ce privește activitatea antisubmarină, Catalina a scufundat un total de 40 de submarine, cu 14 mai multe decât Sunderland și la egalitate cu Avenger. De asemenea, a obținut prima victorie aer-aer a unui avion al Marinei SUA în cel de-al Doilea Război Mondial, tunul de la prova unui avion care evacua din Filipine doborând un Mitsubishi Zero pe 10 decembrie 1941.

3. Vickers Wellington

Comandamentul Pazei de Coastă a primit câteva Vickers Wellington Mk1C în 1941 și GR Mk VIII, mai bine echipat, în 1942. Pe lângă radarul ASV II pe care unele Mk1 îl folosiseră pentru detectarea submarinelor la suprafață, acesta din urmă dispunea și de Leigh Light, un reflector puternic și un altimetru radar pentru a permite coborârea în siguranță peste mare, noaptea.

După detectarea unui submarin folosind radarul, Wellington cobora la 250 de picioare. Pe măsură ce contactul dispărea din partea de jos a afișajului radar, Leigh Light se aprindea, iluminând ținta și permițând finalizarea vizuală a atacului. Patru submarine au fost avariate în iunie, în timp ce în iulie primul submarin a fost scufundat de un Wellington.

După ce nu a scufundat niciun submarin în prima jumătate a anului 1942, Comandamentul Pazei de Coastă s-a trezit responsabil pentru 13 submarine și jumătate în perioada august-decembrie. Într-un moment în care șeful RAF, Arthur Harris, îi spunea lui Churchill că Comandamentul Coastal era „doar un obstacol în calea victoriei”, acest lucru a fost într-adevăr un noroc.

Deși Wellington nu a putut proteja convoaiele în spațiul din mijlocul Atlanticului, reușind în general să se descurce la doar aproximativ cinci sute de mile de bază, apele din jurul bazelor franceze ale submarinelor au devenit mult mai periculoase și a inițiat tactici care ar fi fost folosite de Comandamentul Coastal pentru a schimba cursul în Bătălia Atlanticului.

2. Grumman Avenger

Deși Swordfish era un avion ASW bun de pe portavioane, acesta avea de suferit în câteva aspecte, în principal viteza, confortul echipajului și robustețea. Dacă voiai cu adevărat să distrugi submarine în timp ce opera de pe o navă, Grumman Avenger nu suferea de niciuna dintre aceste probleme. Viteza suplimentară îi permitea să scotocească o zonă mai mare într-un timp dat și însemna că, în timpul unui atac, ar fi fost expus focului de armă al submarinelor pentru o perioadă mai scurtă.

În plus, le-a permis altor nave Avengers să efectueze atacuri ulterioare, deoarece au reușit să ajungă la locul acțiunii înainte ca submarinul să poată scăpa. Submarinele erau, în general, scufundate din cauza unui atac continuu, mai degrabă decât a unei singure lovituri fatale. De exemplu, U-118 a fost atacat cu grenade de adâncime de opt nave Avengers înainte de a se scufunda pentru ultima dată.

De asemenea, Avenger a suferit mult mai puține daune în timpul operațiunilor cu portavioane. Analiza realizată de Royal Navy nu numai că a arătat că aeronavele americane au suferit o rată de daune de 1/7 din cea suferită de Swordfish, dar și că riscul mai mic de daune a însemnat că portavioanele erau mai predispuse să le utilizeze. După efectuarea analizei, Fleet Air Arm a prioritizat navele Avenger pentru războiul antisubmarin.

Aceste avantaje plasează Avengerul pe locul doi în lista tuturor aeronavelor care distrug submarine, cu 35 de submarine, din care cel puțin 5 submarine japoneze.

1. Consolidated Liberator

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 25% din cele 287 de submarine pierdute de marina germană din cauza avioanelor au fost scufundate de Liberator. Comandamentul Coastal al RAF a primit mai întâi 20 de avioane B-24A din ex-USAAF în 1941, iar acestea au primit apoi un radar, patru tunuri de 20 mm și capacitatea de a transporta încărcături de adâncime și rachete. Acesta a fost urmat de Consolidated Liberator GR Mk III, în esență un B-24D modificat. Căptușelile autoetanșante ale rezervoarelor de combustibil și ale majorității blindajelor au fost îndepărtate.

Turbo-supraalimentatoarele pentru motoarele care mențineau performanța la altitudine mare au fost eliminate. Turela ventrală a fost, de asemenea, suprimată, oferind în cele din urmă o locație pentru un radar mai avansat. Acest lucru a permis transportul a peste două mii de galoane de combustibil și a unei încărcături utile de opt încărcături de adâncime.

Ca exemplu al ceea ce au permis aceste schimbări, pe 17 martie 1943, un Liberator al Escadrilei 86 a părăsit Aldergrove pentru un zbor de nouă ore pentru a se alătura convoiului SC122. Pe drum, a atacat U-439, făcându-l să rămână în imersie pentru tot restul zilei. La atingerea SC122, aeronava a măturat ruta convoiului și a atacat U-338, forțându-l și pe acesta să se scufunde.

În cele din urmă, aeronava s-a întors spre destinație. A aterizat, periculos de aproape de a rămâne fără combustibil, după ce a fost în aer timp de 20 de ore și 30 de minute. Liberator avea o rezistență impresionantă, era bine înarmat și, important, avea dimensiunea și puterea necesare pentru a găzdui noi senzori și arme pe măsură ce deveneau disponibile; rămâne cel mai de succes avion antisubmarin din toate timpurile.