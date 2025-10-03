Pentagonul a retrogradat gradul ofițerului care conduce Forțele Aeriene din Europa la general cu trei stele / Ce ar putea indica decizia?

Pentagonul a redus gradul comandantului suprem al Forțelor Aeriene ale SUA în Europa-Forțele Aeriene Africa (USAFE-AFAFRICA) de la general cu patru stele la general cu trei stele, transmite Defense News.

Președintele Trump l-a numit pe generalul-locotenent Jason Hinds pentru acest post, dar, spre deosebire de toți ceilalți comandanți permanenți ai USAFE din anii 1950, Hinds nu va fi promovat la gradul de general cu patru stele.

Această decizie este în concordanță directă cu ordinul secretarului apărării Pete Hegseth de a reduce numărul generalilor din cadrul armatei. Un purtător de cuvânt al Departamentului Forțelor Aeriene a confirmat schimbarea: „În conformitate cu directiva Departamentului de Război de a reduce numărul de posturi de ofițeri generali și ofițeri superiori, candidatul pentru funcția de comandant al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite în Europa-Forțele Aeriene din Africa are gradul de general-locotenent”.

Contextul deciziei Pentagonului

Într-o notă din luna mai, Hegseth a impus o reducere de minimum 20% a numărului de generali cu patru stele și amirali. El a susținut că această reducere este un „pas crucial” în optimizarea conducerii și în eliminarea „nivelurilor birocratice inutile”. Hegseth a subliniat necesitatea de a „cultiva lideri seniori excepționali, care să stimuleze inovarea și excelența operațională”.

În timp ce comanda USAFE – responsabilă pentru puterea aeriană a SUA în Europa și Africa și șeful Comandamentului Aerian Aliat al NATO – a fost adesea condusă de generali cu trei stele în primii ani, aceasta a fost o funcție cu patru stele timp de aproape șapte decenii.

Măsura vine în contextul în care unii lideri europeni își exprimă îngrijorarea cu privire la angajamentul administrației americane față de nivelul trupelor americane de pe continent, pe fondul agresiunii crescânde a Rusiei. În schimb, SUA s-ar concentra mai mult pe regiunea Indo-Pacifică. Totuși, Hegseth a declarat că „nu există planuri pe termen scurt de reducere a nivelului trupelor din Europa”.

Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, a declarat recent într-un interviu pentru TechRider că, deși există semnale că Statele Unite își pot concentra atenția pe zona Indo-Pacifică, asta nu înseamnă automat că prezența militară americană în România va fi diminuată.

Hinds, un pilot instructor experimentat de F-22 și F-15, este comandant interimar din mai 2025.