VIDEO EXCLUSIV Ionuț Moșteanu: Avem contracte în jur de 15 miliarde de dolari cu SUA / Există semnale că americanii se concentrează pe Indo-Pacific, dar asta nu înseamnă automat că o să plece soldați din România

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România este un partener strategic al SUA, cu contracte de achiziție de echipamente militare, finalizate și în derulare, în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari. Deși există semnale că Statele Unite își pot concentra atenția pe zona Indo-Pacific, ministrul spune că asta nu înseamnă automat că prezența militară americană în România va fi diminuată.

„Avem Statele Unite ale Americii, care sunt principalul nostru partener strategic, principalul partener în ceea ce privește apărarea. Avem contracte în jur de 15 miliarde de dolari. De-a lungul timpului au fost semnate contracte, din care o parte din echipamente au fost plătite și livrate, iar altele urmează să fie livrate în anii următori. Acest parteneriat este, cumva, abia la început”, a declarat Moșteanu, într-un interviu pentru TechRider, care va fi publicat integral în zilele următoare.

Ministrul a precizat că în această toamnă Washingtonul va publica o nouă „National Defense Strategy”, iar documentul va arăta dacă americanii își mențin postura pe flancul estic, dacă și-o diminuează sau și-o cresc.

„Există semnale politice că [americanii] ar urma să se concentreze mai mult în zona Indo-Pacific, însă asta nu înseamnă automat că o să plece soldați din România”, a adăugat Moșteanu.

România a achiziționat din SUA mai multe sisteme importante, printre care se numără Patriot (apărare aeriană), HIMARS (lansator mobil de rachete) sau NSM (sistem de apărare costieră cu rachete navale). Totodată, Bucureștiul se află în procesul de achiziție de tancuri principale de luptă Abrams și avioane multirol F-35.

Moșteanu a mai spus că militarii americani au fost bine primiți în România și au apreciat modul în care au colaborat cu colegii din țară.

„Este, dincolo de alianța strategică, o prietenie care va continua multă vreme, indiferent de cine va ocupa sau nu un scaun de ministru. Viziunea României este una puternic proatlantică și asta nu se va schimba”, a mai spus Moșteanu.

Montaj: Mihăiță Stroe / Filmare: Cosmin Tudorescu

