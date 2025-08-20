VIDEO Un fel de „HIMARS XXL”: Cum arată și ce poate face GMARS, următorul sistem lansator de rachete al NATO

În timp ce artileria tradițională și-a dovedit valoarea durabilă în conflictele moderne, un nou jucător a apărut pentru a se impune pe câmpul de luptă, cu capacități îmbunătățite. Lockheed Martin și Rheinmetall au dezvoltat și testat sistemul Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS), care este gata să dubleze puterea de foc a predecesorului său de mare succes, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), transmite Task & Purpose.

GMARS este un proiect comun al Statelor Unite și Germaniei, construit pe un camion Rheinmetall HX 8×8, care oferă avantaje-cheie față de șasiul mai mic, FMTV 6×6, al sistemului HIMARS.

Cu o rază operațională mai mare, de 600 de kilometri, comparativ cu cei 480 de kilometri ai HIMARS, șasiul GMARS este mai potrivit pentru marșuri rutiere și pentru realimentare. Sistemul dublează, de asemenea, numărul de poduri pentru rachete, permițându-i să transporte 12 rachete GMLRS, două rachete ATACMS sau patru rachete de precizie (PrSM). Aceste muniții asigură focuri de precizie la distanțe de până la 500 de kilometri și mai mult, o capacitate critică pentru un ciclu „localizează rapid, trage rapid, mișcă imediat” pe câmpurile de luptă de astăzi.

Viitorul artileriei mobile

Deși este puțin probabil ca armata SUA să achiziționeze GMARS pe fondul sistemelor existente și a programelor de modernizare, sistemul este o opțiune atractivă pentru alte țări NATO. GMARS este proiectat pentru a fi pe deplin compatibil cu infrastructura logistică și de instruire existentă a NATO, deoarece trage cu aceleași muniții, utilizează aceleași sisteme de control al focului și poate funcționa fără probleme alături de bateriile HIMARS sau M270 (lansator similar pe șenile).

Polonia este un candidat deosebit de puternic, deoarece investește deja masiv în sisteme de lansare multiple de rachete și și-a demonstrat disponibilitatea de a integra lansatoare străine pe camioane produse intern.

Alți clienți potențiali includ țări europene mai mici, precum Estonia, Lituania sau Letonia, care doresc să-și consolideze armamentul cu rază lungă de acțiune și să profite de caracterul comun al GMARS în cadrul alianței.