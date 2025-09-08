VIDEO EXCLUSIV Ministrul Apărării: Vom obține o sumă consistentă prin instrumentul SAFE de înzestrare militară. Comisia ne-ar fi dat mai mult dacă nu aveam deficit / România vrea să finanțeze prin mecanism două nave de patrulare, IFV-uri, arme de asalt, drone și infrastructură

România va primi „o sumă consistentă” prin mecanismul european SAFE, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Țara noastră ar fi primit mai mulți bani dacă nu avea un deficit bugetar mare, a afirmat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu pentru TechRider, care va fi publicat integral în zilele următoare.

Pe lângă proiectele de înzestrare a armatei cu mașini de luptă pentru infanterie și arme de asalt, România vrea să finanțeze prin mecanismul european SAFE două nave de patrulare de coastă. De asemenea, Bucureștiul solicită fonduri pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene – și finanțarea unor proiecte de infrastructură care au utilizare duală, atât civilă, cât și militară, a mai spus ministrul Apărării.

Navele de patrulare sunt necesare, printre altele, pentru protejarea perimetrului de extracție de gaze Neptun Deep, alături de o navă din clasa Hisar pe care România o achiziționează din Turcia și care va veni într-o configurație de bază, urmând să primească sisteme avansate occidentale ulterior.

În urmă cu câteva săptămâni, Moșteanu a spus că nava va veni în țară înainte de 15 august 2026: „La anul, de Ziua Marinei, vom avea această corvetă aici.”

Misiune extinsă de patrulare în Marea Neagră

Întrebat cine va proteja Neptun Deep când nava Hisar va intra în proces de înzestrare cu noi capabilități, Moșteanu a răspuns: „În principal, obiectivul nostru este să extindem misiunea de deminare pe care o avem cu Turcia și Bulgaria. Această misiune, prima de acest fel între cele două țări, a început anul trecut cu foarte mult succes în Marea Neagră și vrem s-o extindem la o misiune de patrulare. Împreună cu sisteme pentru aceste perimetre energetice strategice, vom face acest lucru. Avem în plan, adică vine acum încă un vânător de mine, este pe drum spre noi. În noiembrie, la început va fi în România, cel care vine din UK, și avem un plan pentru a achiziționa, prin SAFE, două nave offshore patrol vessel (OPV-uri), niște nave rapide pentru patrulare, care sperăm să intre cât mai repede în dotarea armatei române.”

România vrea să dezvolte și drone prin intermediul mecanismului. „Avem în planul inițial, aprobat ca anexă la decizia CSAT legată de SAFE, o sumă pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot, fie că vorbim de cele navale, terestre sau aeriene”, a spus ministrul.

El a adăugat că Guvernul urmărește ca cea mai mare parte a noilor programe de înzestrare pentru armată să fie finanțate prin SAFE. „Pentru asta trebuie să închidem contractele până în mai 2026. Marți, pe 9, o să primim răspunsul și de la Comisie cu suma pe care o primim prin SAFE pentru România. Va fi o sumă care va fi făcută publică. Va fi o sumă care va fi împărțită apoi, până la finalul lui noiembrie, între proiectele de apărare și proiectele de infrastructură”, a adăugat Moșteanu. Este vorba despre proiecte de infrastructură cu utilizare duală, civilă și militară.

„Sunt proiecte importante pentru România, care au un grad de maturitate suficient astfel încât să fie finalizate până în 2030”, a adăugat el.

Bani din SAFE vor reduce presiunea pe bugetul statului. „Suntem încrezători că vom obține o sumă importantă, o sumă consistentă, care ne va ajuta să luăm din presiunea de pe buget în anii următori. De aceea, revenind la întrebarea dumneavoastră cu cele două proiecte (n.e. – mașina de luptă a infanteriei și arma de asalt), obiectivul este ca aceste două proiecte să fie finanțate prin SAFE”, a precizat ministrul Apărării.

Întrebat dacă România va fi favorizată în cadrul SAFE, care are un buget total de 150 de miliarde de euro, datorită faptului că suntem pe flancul estic al NATO și avem război la graniță, ministrul a spus că „suntem favorizați prin amplitudinea sumei pe care o vom primi”.

Moșteanu a spus că lista finală de proiecte pentru SAFE va fi anunțată în noiembrie.

Mecanismul european SAFE (Security Action For Europe) este un instrument financiar al UE, cu un buget de 150 de miliarde de euro, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Acesta oferă împrumuturi ieftine pe termen lung, cu perioadă de grație, pentru creșterea capacităților militare ale statelor membre și modernizarea industriei europene de apărare.

Montaj: Mihăiță Stroe

Filmare: Cosmin Tudorescu