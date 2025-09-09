VIDEO EXCLUSIV Ministrul Apărării spune că vede două explicații pentru care s-a decis secretizarea ajutorului pentru Ucraina / Efectul: „Au lăsat un teritoriu liber pe care l-au ocupat cei care răspândeau propaganda rusă”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că, în opinia sa, secretizarea ajutorului pentru Ucraina a fost o decizie politică, menită să prevină utilizarea sa în scopuri electorale, dar și pentru a nu dezvălui stocurile militare ale României. El a menționat că România ajută Ucraina cu materiale militare, ajutor umanitar și economic și că dorința lui este ca țara noastră să anunțe ce face pentru a susține statul vecin, care se luptă pentru valorile noastre și pentru a-și păstra independența.

El și-a manifestat din nou dorința ca România să anunțe cum ajută Ucraina. „Dorința mea este să putem anunța că facem foarte multe lucruri pentru Ucraina și o să revin la asta. Dar acesta este un lucru care va trebui decis împreună în CSAT, pentru că în CSAT s-a decis să fie secretizat și văd două motive principale”, a spus ministrul într-un interviu pentru TechRider, care va fi publicat integral în format video în zilele următoare.

Întrebat când ar putea fi luată o decizie privind desecretizarea ajutorului, ministrul Apărării a spus că nu a mai avut discuții detaliate cu președintele și cu premierul pe această temă, dar că acest lucru se va întâmpla înainte de sau în următorul CSAT.

„Ne vedem destul de des, dar vedeți că prioritățile sunt tot timpul altele. Coaliția, acest guvern, de fapt, are ca prioritate stabilizarea fiscal-bugetară. Eforturile premierului sunt concentrate în momentul ăsta 100% în această direcție și este corect să fie așa”, a mai spus Moșteanu.

Motivele deciziei de secretizare

Ministrul a vorbit mai pe larg despre cele două explicații pentru care a fost luată, în opinia lui, această măsură. „Unu, fosta conducere a considerat că a vorbi despre război și despre modul în care ajutăm Ucraina face rău alegerilor. Că este «bad for business», cum se zice, am înțeles, și eu cred că a fost rău că nu s-a vorbit mai mult despre asta. Au lăsat un teritoriu liber pe care l-au ocupat cei care răspândeau propaganda rusă. Războiul din Ucraina a fost puternic instrumentalizat în alegerile noastre interne. Oamenii au fost speriați că ne ducem la război, că urmează să vină rușii peste noi, tot felul de gogomănii care au prins la o parte din populație”, a explicat Moșteanu.

Ministrul a adăugat că a lipsit vocea din partea autorităților române, care să spună: „uite ce facem, de fapt”.

„Ucraina se luptă pentru valorile noastre, pentru a-și păstra independența, suveranitatea și teritoriile, lucru pe care l-ar face și orice națiune din lume. Este datoria noastră să-i ajutăm, așa cum fac celelalte țări, fiind în proximitatea Ucrainei”, a afirmat Moșteanu. El a punctat faptul că ajutorul umanitar pentru țara vecină a fost mare. De asemenea, ajutorul economic este semnificativ.

O a doua explicație este, potrivit ministrului, că a spune în detaliu ce ai donat, mai ales când donezi din stocul armatei, nu este neapărat cea mai bună idee, pentru că le spui tuturor „uite, nu mai am din astea, din astea, din astea”.

România a cheltuit în perioada 2022-2025, pentru a ajuta Ucraina, aproximativ 1,5 miliarde de euro, a arătat Consiliul Fiscal într-un răspuns dat unui membru al partidului extremist AUR. Suma include sprijin militar, umanitar și financiar.

