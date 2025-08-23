Germania pregătește cea mai mare și mai modernă armată a Europei

Buget record, mii de blindate noi și peste 10.000 de militari suplimentari: Berlinul schimbă radical politica de apărare în fața amenințărilor rusești și a incertitudinilor legate de sprijinul american, relatează ArmyRecognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La 19 august 2025, guvernul federal german a confirmat în Bundestag un plan bugetar care marchează o schimbare istorică în politica de apărare. Bundeswehr-ul va intra într-un proces accelerat de modernizare, cu investiții fără precedent și cu obiectivul declarat de a transforma Germania în principala forță militară a Europei.

Potrivit proiectului, Ministerul Apărării va primi în 2026 un buget regulat de 82,7 miliarde de euro, la care se adaugă 25,5 miliarde de euro din Fondul Special al Bundeswehr. Totalul de 108,2 miliarde de euro depășește orice precedent și reprezintă începutul unei traiectorii ce ar putea duce cheltuielile de apărare la 3,5% din PIB până în 2029, peste obiectivele NATO.

Recrutări masive și planuri pe termen lung

Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz a anunțat pentru anul viitor 10.000 de noi posturi militare și 2.000 de locuri civile, plus 20.000 de poziții temporare în cadrul noului sistem de serviciu militar. Până în 2040, ministerul cere angajamente financiare de 325 de miliarde de euro, ceea ce ar ridica investiția totală (împreună cu anii 2025–2026) la circa 355 de miliarde de euro.

Cheltuielile vor atinge un vârf în 2029 și 2030, când se estimează că Germania va investi anual peste 52 de miliarde de euro doar în programe de modernizare.

Priorități: tancuri, muniții și apărare aeriană

Distribuția fondurilor arată clar direcțiile Berlinului: 70,3 miliarde de euro pentru muniții, 52,5 miliarde pentru vehicule blindate, 36,6 miliarde pentru flota navală, 34,2 miliarde pentru avioane și rachete, plus sume consistente pentru comunicații și programe spațiale.

Cele mai spectaculoase planuri vizează contractele cu industria germană de apărare. Surse citate de Bild și Reuters vorbesc despre negocieri cu Rheinmetall pentru achiziția a 6.000–7.000 de vehicule de luptă, într-un program estimat la 70 de miliarde de euro.

Printre acestea: tancuri Leopard 2, vehicule Puma și Boxer, dar și blindatele Patria din Finlanda, în cadrul programului european CAVS. Bloomberg avansează chiar cifre mai mari: până la 1.000 de tancuri Leopard 2A8 și mii de transportoare blindate.

Astăzi, inventarul Bundeswehr include doar 313 tancuri Leopard 2, 680 de vehicule de luptă pentru infanterie și 802 transportoare blindate. Diferența arată dimensiunea uriașă a planului de reînarmare.

Germania depășește Franța la buget militar

Planurile vizează și forțele aeriene. Berlinul a confirmat achiziția a 20 de avioane Eurofighter Typhoon și analizează noi programe de rachete și apărare aeriană de lungă rază. În comparație, Franța va cheltui în 2026 doar 57,2 miliarde de euro, chiar dacă are și costurile descurajării nucleare.

În ciuda banilor, rămâne însă problema personalului. Un sondaj recent arată că 59% dintre germani nu ar fi dispuși să-și apere țara cu arme, însă Ministerul Apărării raportează o creștere de 28% a recrutărilor în primele șapte luni din 2025. Efectivele au ajuns la 183.100 de soldați, iar obiectivul este depășirea pragului de 200.000 până în 2030.