Echipajul, condus de o femeie, al celui mai nou vânător de mine al României, numit „excepțional” de evaluatorii britanici / Fosta navă HMS Pembroke a intrat recent în serviciul activ al Forțelor Navale Române

Marinarii români, descriși ca fiind „tenaci”, au urmat un antrenament operațional riguros înainte de a prelua comanda fostului vânător de mine HMS Pembroke al Marinei Regale Britanice, redenumit acum M271 Căpitan Constantin Dumitrescu, transmite publicația The News. Vândut României, vasul a început călătoria către noua sa bază din Constanța.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Personalul român a fost supus unei evaluări intensive, bazate pe scenarii, realizată de organizația Fleet Operational Standards and Training (FOST) din Marea Britanie, aceleași teste exigente pe care toate navele de război britanice trebuie să le treacă înainte de a fi trimise în misiune.

Acest antrenament a progresat de la proceduri esențiale de siguranță – precum navigația, gestionarea avariilor simulate, a incendiilor și inundațiilor – la sarcina principală a navei: găsirea și neutralizarea minelor, precum și lupta navală la scară largă.

Locotenentul Ollie Denton, instructor îmbarcat pe navă, a remarcat că acest antrenament FOST are ca scop „construirea încrederii, îmbunătățirea capacității și asigurarea faptului că aliații noștri pot opera fără probleme alături de noi în medii maritime complexe”.

Evaluatorii britanici au fost foarte impresionați de echipaj, condus de comandantul locotenent-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău, subliniind „tenacitatea, profesionalismul și atitudinea pozitivă excepționale” ale acestuia. Ei au apreciat în mod special competența tehnică a echipajului, munca în echipă și capacitatea de a se adapta la situații care se schimbă rapid.

Odată ajunsă în România, nava Căpitan Constantin Dumitrescu se va alătura Grupului de lucru pentru contramăsuri împotriva minelor din Marea Neagră, o inițiativă multinațională în colaborare cu Bulgaria, Turcia și, potențial, Ucraina. Misiunea navei va fi de a spori securitatea maritimă prin distrugerea minelor navale, o amenințare crescândă pentru mai multe națiuni din regiune.

În serviciul activ al României se află deja un alt fost vânător de mine britanic, HMS Blyth, devenit M 270 Sublocotenent Ion Ghiculescu.