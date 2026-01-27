Franța ia măsuri pentru a reduce dependența de SUA: Guvernul renunță la Zoom și Teams în administrația publică și mizează pe platforma națională Visio

Guvernul Franței a anunțat că va înlocui, până în 2027, platformele de videoconferințe dezvoltate de companii non-europene, precum Microsoft Teams și Zoom, cu o soluție proprie, denumită Visio, în toate instituțiile administrației publice.

Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a dependenței de furnizori străini de software, în special din Statele Unite, și de consolidare a controlului statului asupra infrastructurii digitale critice, potrivit CyberInsider.

Anunțul oficial a fost făcut luni de David Amiel, ministru delegat pentru funcția publică și reforma statului, în timpul unei vizite la centrul de cercetare I2BC al CNRS, în regiunea Île-de-France. La eveniment au participat și Stéphanie Schaer, directorul Direcției Interministeriale pentru Afaceri Digitale (DINUM) – instituția care a dezvoltat platforma Visio – precum și Alain Schuhl, director general adjunct al CNRS.

Platforma Visio a fost testată în ultimul an în cadrul administrației franceze și are deja peste 40.000 de utilizatori activi. În prezent, soluția este extinsă la aproximativ 200.000 de agenți publici, iar mai multe instituții-cheie au început migrarea încă de la începutul anului 2026. Printre acestea se numără CNRS, Ministerul Forțelor Armate, Assurance Maladie și Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFiP). Numai CNRS urmează să mute de pe Zoom 34.000 de angajați și circa 120.000 de cercetători afiliați până la sfârșitul lunii martie.

Visio este parte a Suite Numérique, un ecosistem de instrumente digitale dezvoltate de statul francez pentru a înlocui servicii utilizate pe scară largă în sectorul public, precum Google Meet, Slack sau Gmail. Accesul la aceste aplicații este limitat exclusiv la funcționarii publici, prin intermediul sistemului securizat de autentificare ProConnect, și nu este disponibil pentru publicul larg sau pentru companiile private.

Din punct de vedere tehnic, platforma este găzduită pe infrastructura cloud franceză Outscale, o filială a Dassault Systèmes, certificată SecNumCloud de către ANSSI, agenția națională de securitate cibernetică a Franței. Visio include funcții de transcriere automată a întâlnirilor, bazate pe inteligență artificială, utilizând tehnologia de diarizare a vorbitorilor dezvoltată de startup-ul francez pyannote. În plus, generarea de subtitrări în timp real, realizată cu sprijinul laboratorului de cercetare în AI Kyutai, este programată să fie integrată până în vara anului 2026.

Pe lângă argumentele legate de securitate și controlul datelor, guvernul francez estimează și economii semnificative ca urmare a renunțării la licențele comerciale. Potrivit autorităților, migrarea de la servicii cu plată, precum Microsoft 365 și Zoom, ar putea aduce economii de aproximativ 1 milion de euro pe an pentru fiecare 100.000 de utilizatori.

Strategia este prezentată drept un pas important în direcția suveranității digitale, într-un context marcat de tensiuni geopolitice crescânde și de îngrijorări legate de supravegherea externă sau de eventuale întreruperi ale serviciilor critice. Prin controlul direct asupra infrastructurii de comunicare internă, guvernul francez își propune să protejeze mai bine datele sensibile, cercetarea științifică și proiectele strategice ale statului.