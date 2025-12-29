WhatsApp va introduce, începând cu 2026, o serie de modificări care vizează atât funcțiile de confidențialitate și interfața aplicației, cât și compatibilitatea cu dispozitivele mai vechi, potrivit AndroidGuidas.

Una dintre principalele noutăți este introducerea unor opțiuni bazate pe nume de utilizator, care vor permite inițierea conversațiilor fără dezvăluirea numărului de telefon. În paralel, Meta pregătește extinderea funcțiilor de apelare și instrumente suplimentare pentru statusuri și canale, inclusiv posibilitatea de a adăuga muzică și sondaje.

Telefoane mai puține compatibile din 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, WhatsApp va restrânge din nou lista dispozitivelor compatibile. Telefoanele care rulează versiuni mai vechi de Android sau iOS vor pierde treptat suportul, iar aplicația nu va mai primi actualizări sau ar putea înceta să funcționeze corespunzător.

Meta justifică această decizie prin necesitatea menținerii standardelor de securitate și a implementării noilor funcții, care depind de sisteme de operare mai recente.

ChatGPT și alți boți AI nu vor mai funcționa pe WhatsApp

De la 15 ianuarie, ChatGPT nu va mai fi disponibil pe WhatsApp, unde putea fi accesat printr-un număr de telefon dedicat. În urma modificării regulilor platformei, nici alți boți de inteligență artificială dezvoltați de terți nu vor mai putea funcționa în aplicație.

Schimbarea ar putea genera reacții negative din partea companiilor din domeniul AI, având în vedere poziția dominantă a WhatsApp pe piața aplicațiilor de mesagerie.

Măsuri suplimentare de confidențialitate și interfață reproiectată

Pentru 2026 sunt planificate și consolidări ale unor funcții aflate deja în testare, printre care:

adăugarea a peste 160 de emoji-uri noi;

opțiuni de blocare a conținutului multimedia provenit din surse necunoscute;

dezactivarea automată a sunetului apelurilor de la numere suspecte;

restricții suplimentare privind vizibilitatea fotografiei de profil, a ultimei conexiuni și a informațiilor personale.

Aplicația va primi și o reproiectare a interfeței, cu accent pe organizarea conversațiilor și pe gestionarea mai ușoară a grupurilor și canalelor. În cazul discuțiilor de grup, va fi introdusă o funcție care evidențiază mai clar persoana care vorbește.

Potrivit surselor citate, aceste modificări sunt necesare atât pentru îmbunătățirea securității, cât și pentru respectarea cerințelor europene privind protecția datelor, dar vor necesita utilizarea unor versiuni moderne de Android și iOS.