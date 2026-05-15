Lars Silberbauer, câștigător Emmy și lider global în marketing, vine la Bucharest Tech Week 2026 (Parteneriat)

Experți de renume mondial, din companii precum Microsoft, Nike, IBM sau Bayer, vor urca pe scenele evenimentului în cele cinci zile

Bucharest Tech Week anunță o nouă serie de speakeri de top care vor urca pe scenele celor cinci Business Summits, în perioada 15 – 19 iunie, la NORD Events Center by Globalworth. Star Speaker-ul ediției este Lars Silberbauer, câștigător Emmy și unul dintre cei mai influenți lideri globali în marketing și transformare de brand. Alături de acesta, specialiști din companii precum Microsoft, Nike, Bayer sau IBM vor aduce perspective inedite pentru profesioniștii din mediul de business și tehnologie.

Lars Silberbauer, câștigător Emmy și unul dintre cei mai influenți lideri globali în marketing și transformare de brand, a condus strategia digitală a unor companii precum LEGO Group, MTV/Paramount, HMD Global și Comitetul Internațional Olimpic. Lars va avea o sesiune în prima zi a evenimentului – Innovation Summit, luni, 15 iunie.

În cadrul sesiunii sale, „Do what feels right. Not what feels safe.”, Lars Silberbauer oferă un keynote rar și profund personal, în care dezvăluie culisele transformărilor unor dintre cele mai recognoscibile branduri globale — de la LEGO și MTV până la Jocurile Olimpice și Nokia.

Lars va vorbi despre modul în care brandurile își pot păstra relevanța culturală într-un context dominat de schimbări accelerate, evoluții tehnologice și comportamente ale consumatorilor în continuă transformare.

În 2025, Lars a fost selectat de McKinsey & Company ca unul dintre cei 25 de CMO la nivel global pentru Marketing Academy Fellowship și este în prezent Value Accelerator Advisor la Goldman Sachs. La LEGO Group, unde a ocupat funcția de Global Senior Director, a condus transformarea digitală a companiei de la zero – sub conducerea sa, LEGO a devenit unul dintre cele mai engaging branduri la nivel global pe social media, fiind desemnat brandul #1 de jucării pe YouTube. Activitatea sa a fost recunoscută la nivel internațional cu premii de top din industrie, inclusiv Cannes Lions și un premiu Emmy.

De-a lungul carierei, Lars a transformat unele dintre cele mai iconice branduri din lume: a readus MTV pe platformele digitale și social media, a dus brandul olimpic mai aproape de consumatori pentru edițiile Tokyo 2021 și Beijing 2022, iar la HMD Global a creat parteneriate surprinzătoare – de la Barbie Phone cu Mattel, până la Boring Phone alături de Heineken, o campanie despre supraconsumul digital care a generat o conversație globală.

Tot în data de 15 iunie, pe scenă va urca și Dani Rayner, fost Marketing Director la Netflix, cu experiență în coordonarea strategiilor de marketing pentru unele dintre cele mai influente organizații din industria de entertainment, precum Netflix, BBC și BAFTA. Cel mai recent, Dani a petrecut opt ani în cadrul Netflix, unde a ocupat funcția de Director of Marketing Planning and Operations, înainte de a face tranziția către consultanță independentă.

Pe lângă activitatea de consultant, Dani este keynote speaker și prezentator, cu apariții recente la evenimente precum MIP London, Wildscreen Festival, MarTech Summit, UBIQ Live și TikTok Women in Leadership Summit. De asemenea, susține cursuri ca invitat în cadrul programelor Executive MBA și Master de la King’s College London și este membru în board-ul organizației London Wildlife Trust.

În prezentarea sa – Building Brands in the Age of Algorithms – Dani Rayner va aborda provocările diferențierii brandurilor într-un context dominat de inteligență artificială, automatizare și un volum tot mai mare de conținut digital. Sesiunea va explora de ce brandurile tind să devină similare, cum pot fi interpretate datele în mod eronat și ce înseamnă construirea relevanței și impactului într-un ecosistem digital competitiv.

Experți internaționali pe fiecare scenă a Business Summit-urilor

The Future Summit: AI (16 iunie) o va aduce în prim-plan pe Elaine Barsoom, fondatoare a Waveco.ai și fostă Global Head of AI/Tech Innovation Partnerships la Nike. De-a lungul carierei sale, Elaine a consiliat și structurat peste 1 miliard de dolari în joint ventures, alianțe strategice și achiziții și a evaluat peste 300 de startup-uri și furnizori de tehnologie. În keynote-ul său din cadrul evenimentului – The GenAI Innovation Wave: Designing the Age of Co-Intelligence – Elaine va explora cum trecem de la experimentare la intenție, de la implementare la design și cum putem construi o relație autentică între oameni și inteligența artificială.

HR Masters Summit (17 iunie) o va aduce pe scenă pe Özden Yiğit, Cluster HR Head MENAT la Bayer, cu o experiență de 24 de ani în HR și o expertiză care acoperă 21 de țări din Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Turcia și Iran. Prezentarea sa – Human-Centric AI: Elevating the Employee Development Journey – va explora modul în care sistemele bazate pe AI redefinesec fiecare etapă a parcursului unui angajat, de la recrutare și selecție, până la dezvoltare personalizată și empowerment la locul de muncă.

Lee Stott, Developer Relations la Microsoft va urca pe scena AI Coding Summit (18 iunie). Lee conduce o echipă globală axată pe inovație în Inteligență Artificială și Azure, ghidând organizații prin transformare digitală – de la brainstorming arhitectural până la implementarea de soluții AI în producție. Sesiunea sa – One Endpoint, Many Models: Smarter AI with Foundry Model Router – va arăta cum Microsoft Foundry Model Router automatizează selecția modelelor AI pentru a livra mai rapid, cu costuri mai mici și fără compromisuri în calitate.

Software Architecture Summit (19 iunie) îl va avea ca speaker principal pe Eric Deandrea, Java Champion și Senior Principal Software Engineer la IBM, cu peste 27 de ani de experiență în proiectarea și construirea de soluții bazate pe Java. Eric contribuie activ la proiecte open-source precum Quarkus, LangChain4j, Spring și Testcontainers. Prezentarea sa – Guardians of the Cloud-Native Galaxy – va explora arhitecturile cloud-native moderne prin prisma saga Quarkus Superheroes, reunind REST, event-driven design și integrare AI.

Înscrieri la preț redus disponibile până pe 28 mai

Anul acesta Bucharest Tech Week revine cu o ediție aniversară, care marchează 10 ani de la lansare. Peste 50 de speakeri locali și internaționali și circa 1.500 de profesioniști vor lua parte la cele 5 summit-uri tematice, într-un program de peste 30 de ore de conținut orientat spre aplicații reale ale tehnologiei în organizații – de la inteligență artificială și arhitectură software, până la transformarea modului în care companiile își construiesc echipele și strategiile.

Participarea la oricare dintre cele 5 Business Summits (15 – 19 iunie) se face pe baza unui bilet ce poate fi achiziționat direct de pe https://www.techweek.ro/business-summits. Până pe 28 mai 2026, acesta are un preț special de 299 EUR. Pachetele VIP au prețul de 449 EUR.

Organizatorul Bucharest Tech Week este UNIVERSUM Expo.