Divizia de performanță a Mercedes-Benz are un nou șef / Stefan Weckbach a supervizat dezvoltarea EV-ului Porsche Taycan

Considerat nu cu mult timp în urmă un posibil candidat pentru funcția de CEO al mărcii Porsche, Stefan Weckbach părăsește grupul Volkswagen și devine CEO al Mercedes-AMG. Potrivit unui comunicat de presă al grupului Mercedes-Benz, germanul va intra pe postul de CEO de la 1 iulie 2026.

Weckbach părea să fie CEO-ul Porsche

Schimbarea de lider survine în contextul în care actualul șef al Mercedes-AMG, Michael Schiebe, se alătură consiliului de administrație al grupului. Totuși, Schiebe va continua să gestioneze afacerile Mercedes-AMG până când Weckbach își va prelua noua funcție, potrivit Economica.net.

Important de notat este că, nu cu mult timp în urmă, Stefan Weckbach părea în linie dreaptă pentru preluarea poziției de CEO al mărcii Porsche de la Oliver Blume. Aparent însă, familiile Porsche și Piech, care dețin controlul asupra companiei, ar fi avut îndoieli cu privire la capacitatea sa de a conduce Porsche într-o perioadă în care compania trece printr-o restructurare majoră menită să o scoată din recesiune.

În alegerea de a aduce un angajat al grupului Volkswagen în poziția de lider al diviziei de performanță AMG, cei de la Mercedes-Benz au mizat, se pare, pe experiența acestuia în domeniul mașinilor electrice premium-sport. Înainte de a deveni director de strategie al întregului grup Volkswagen în 2023, Stefan Weckbach a supervizat programul Porsche Taycan și a contribuit la elaborarea strategiei în domeniul vehiculelor electrice.