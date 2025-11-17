Tesla solicită acum furnizorilor săi să excludă componentele fabricate în China din procesul de producție a mașinilor sale în Statele Unite. Wall Street Journal titrează că acesta este un exemplu recent al consecințelor tensiunilor geopolitice tot mai profunde dintre SUA și China.

Tesla încearcă să reducă dependența de componente chineze

La începutul acestui an, producătorul de vehicule electrice ar fi decis să nu mai folosească furnizori din China pentru mașinile Tesla fabricate în SUA. Tesla și furnizorii săi au înlocuit deja unele componente fabricate în China cu piese fabricate în alte țări. Tesla intenționează să înlocuiască toate celelalte componente cu cele fabricate în afara Chinei în următorul an sau doi, conform WSJ.

Tesla încearcă să reducă dependența de componentele fabricate în China pentru mașinile sale din SUA de când pandemia Covid-19 a perturbat fluxul de mărfuri din China și încurajează furnizorii săi din China să fabrice componente în alte țări, inclusiv în Mexic. Dar anul acesta, după ce președintele Trump a impus tarife rigide asupra importurilor chinezești, compania a accelerat strategia de eliminare a pieselor chinezești, au spus persoanele respective.

Conducerea Tesla se confruntă cu incertitudinea generată de fluctuațiile nivelurilor tarifelor în cadrul războiului comercial dintre SUA și China, ceea ce a îngreunat formularea unei strategii coerente de stabilire a prețurilor de către producătorul auto, au afirmat unele dintre persoanele intervievate.

Bateriile, una dintre componentele fabricate în China

O componentă fabricată în China pe care Tesla se străduiește să o înlocuiască este bateria cu litiu-fier-fosfat. Compania chineză CATL a fost un furnizor important pentru Tesla în ceea ce privește bateriile, cunoscute sub numele de LFP.

Până anul trecut, Tesla vindea mașini în SUA cu baterii LFP produse în China, dar de atunci a încetat să mai facă acest lucru, deoarece acestea au devenit neeligibile pentru creditele fiscale legate de vehiculele electrice și, de asemenea, din cauza tarifelor americane. Tesla lucrează la construirea de baterii LFP pentru produse de stocare a energiei în SUA, compania pregătindu-se ca fabrica din Nevada să fie funcțională în primul trimestru al anului 2026.

Directorul financiar al Tesla, Vaibhav Taneja, a declarat în aprilie că compania lucrează la fabricarea de celule LFP în SUA și la „asigurarea unui lanț de aprovizionare suplimentar de la furnizori care nu au sediul în China”.

Vânzările Tesla în China au scăzut cu aproape 10%

La începutul acestei luni, datele furnizate de Asociația Chineză a Producătorilor de Autoturisme au arătat că vânzările de vehicule electrice Tesla fabricate în China au scăzut cu 9,9% în octombrie față de anul precedent, ajungând la 61.497 de unități, inversând creșterea de 2,8% înregistrată în septembrie. Producția modelelor Model 3 și Model Y din fabrica din Shanghai, inclusiv exporturile, a scăzut cu 32,3% față de septembrie, conform Reuters.

Tensiunile dintre cele două țări au determinat directorii din industria auto să adopte o atitudine prudentă pe tot parcursul anului 2025. Tarifele impuse și eliminate în mod repetat de președintele american Donald Trump și valurile de panică din industrie cu privire la potențialele blocaje în aprovizionarea cu metale rare și penuria de cipuri au determinat companiile auto să-și reconsidere dependența de China, o sursă importantă de piese și materii prime.

General Motors a cerut săptămâna aceasta mii de furnizori să elimine componentele fabricate în China din lanțurile lor de aprovizionare.